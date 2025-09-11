في هجومها على مقر القادة في الدوحة.. كم قنبلة استخدمت إسرائيل؟



كشفت اليوم الخميس، تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الذي استهدف مقر قادة حركة في العاصمة ، مشيرة إلى أن العملية نُفذت بذخائر محدودة لتقليل الخسائر المحيطة.وبحسب الإذاعة، استخدم سلاح الجو نحو 10 قنابل موجّهة خلال الضربة، لكنها لم تُدمّر المبنى بالكامل، إذ بقيت أجزاء منه سليمة. وأوضحت أن الهدف من تقليص كمية الذخائر هو تجنّب إصابة قطريين في محيط المبنى المستهدف.



وتقدّر أن كبار مسؤولي حماس كانوا بالفعل داخل المقر لحظة القصف، لكنهم لم يُصيبوا بأذى يُذكر أو ربما تعرضوا لإصابات طفيفة، فيما لا يزال احتمال استهداف بعضهم قيد التحقق. وأكدت الإذاعة أن النتائج الأولية تشير إلى أن جميع الأهداف الستة لم يتم عليها.



وبحسب مسؤولين إسرائيليين كبار، فإن تقييم نتائج العملية بشكل كامل قد يستغرق عدة أيام إضافية. (سكاي نيوز)