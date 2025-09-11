Advertisement

عربي-دولي

في هجومها على مقر القادة في الدوحة.. كم قنبلة استخدمت إسرائيل؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:28
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الذي استهدف مقر قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أن العملية نُفذت بذخائر محدودة لتقليل الخسائر المحيطة.
وبحسب الإذاعة، استخدم سلاح الجو الإسرائيلي نحو 10 قنابل موجّهة خلال الضربة، لكنها لم تُدمّر المبنى بالكامل، إذ بقيت أجزاء منه سليمة. وأوضحت أن الهدف من تقليص كمية الذخائر هو تجنّب إصابة قطريين في محيط المبنى المستهدف.

وتقدّر إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس كانوا بالفعل داخل المقر لحظة القصف، لكنهم لم يُصيبوا بأذى يُذكر أو ربما تعرضوا لإصابات طفيفة، فيما لا يزال احتمال استهداف بعضهم قيد التحقق. وأكدت الإذاعة أن النتائج الأولية تشير إلى أن جميع الأهداف الستة لم يتم القضاء عليها.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين كبار، فإن تقييم نتائج العملية بشكل كامل قد يستغرق عدة أيام إضافية. (سكاي نيوز)
إذاعة الجيش الإسرائيلي

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إسرائيل

القطرية

القضاء

القطري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24