هل نجا يحيى سريع من الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟

نجا المتحدث العسكري للحوثيين، ، من الأخيرة على اليمن مساء الأربعاء، التي استهدفت أهدافاً حوثية وسط أحياء مدنية في العاصمة ، مخلفة عشرات القتلى والجرحى المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفق ما قالته مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز".

Advertisement

وبحسب المصادر نفسها، فإن سريع أصيب بجروح بالغة إثر غارة استهدفت مقر العسكري في حي التحرير وسط صنعاء، مؤكدة أن النتائج الأولية تشير إلى تواجده لحظة استهداف مبنى دائرة التوجيه المعنوي في مجمع العرضي العسكري التابع لوزارة الدفاع .

وبالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، نشر سريع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" سلسلة من التدوينات أعلن فيها عن "تصدي الدفاعات الجوية للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا في هذه الأثناء"، وأضاف في أخرى: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إطلاق عدد من الصواريخ أرض-جو أثناء التصدي للعدوان على بلدنا، وتم إجبار بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم". (ارم نيوز)