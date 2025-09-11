Advertisement

عربي-دولي

هل نجا يحيى سريع من الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:21
نجا المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، من الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن مساء الأربعاء، التي استهدفت أهدافاً حوثية وسط أحياء مدنية في العاصمة صنعاء، مخلفة عشرات القتلى والجرحى المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفق ما قالته مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز".
وبحسب المصادر نفسها، فإن سريع أصيب بجروح بالغة إثر غارة استهدفت مقر المركز الإعلامي العسكري في حي التحرير وسط صنعاء، مؤكدة أن النتائج الأولية تشير إلى تواجده لحظة استهداف مبنى دائرة التوجيه المعنوي في مجمع العرضي العسكري التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
 
وبالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، نشر سريع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" سلسلة من التدوينات أعلن فيها عن "تصدي الدفاعات الجوية للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا في هذه الأثناء"، وأضاف في أخرى: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إطلاق عدد من الصواريخ أرض-جو أثناء التصدي للعدوان على بلدنا، وتم إجبار بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم". (ارم نيوز)
وسائل إعلام حوثية: 35 قتيلا و131 إصابة في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء
lebanon 24
11/09/2025 10:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الوزراء أحمد الرهوي ووزراء آخرين في الغارات الإسرائيلية على صنعاء
lebanon 24
11/09/2025 10:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 15 غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء في اليمن
lebanon 24
11/09/2025 10:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيليّة... هل غادر الشرع دمشق؟
lebanon 24
11/09/2025 10:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24

03:30 | 2025-09-11
02:53 | 2025-09-11
02:12 | 2025-09-11
01:33 | 2025-09-11
01:28 | 2025-09-11
01:13 | 2025-09-11
