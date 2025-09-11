من أنقرة إلى المتوسط.. رصد هزات أرضية وهذه قوتها

شهدت منطقة والعاصمة اليوم الخميس، هزات تجاوزت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر، العاصمة التركية اليوم الخميس، وفقًا للبيانات الصادرة عن مرصد قنديللي وهيئة إدارة والطوارئ (AFAD).

ووقعت الهزة صباحا ومركزها منطقة قلجيك في أنقرة، حيث سجل عمق الزلزال على بعد 11.08 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وشعر بالهزة سكان مناطق: إسكي شهير، وتشانقري، وكير شهير، وكيريكالي.

، أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل هزة أرضية جديدة في ، وقعت صباح الخميس، وبلغت شدتها 4.6 على مقياس ريختر.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المركز، وقعت الهزة على عمق يقدر بـ10 كيلومترات تحت سطح البحر، وذلك على مسافة 211 كيلومترا شرق العاصمة المالطية فاليتا، و213 كيلومترا إلى الشرق الشرقي من مدينة قورمي المالطية. (روسيا اليوم)