29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من أنقرة إلى المتوسط.. رصد هزات أرضية وهذه قوتها
Lebanon 24
11-09-2025
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة
البحر المتوسط
والعاصمة
التركية
اليوم الخميس، هزات تجاوزت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
Advertisement
وضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر، العاصمة التركية
أنقرة
اليوم الخميس، وفقًا للبيانات الصادرة عن مرصد قنديللي وهيئة إدارة
الكوارث
والطوارئ (AFAD).
ووقعت الهزة صباحا ومركزها منطقة قلجيك في أنقرة، حيث سجل عمق الزلزال على بعد 11.08 كيلومترا تحت سطح الأرض.
وشعر بالهزة سكان مناطق: إسكي شهير، وتشانقري، وكير شهير، وكيريكالي.
من جهته
، أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل هزة أرضية جديدة في
البحر الأبيض المتوسط
، وقعت صباح الخميس، وبلغت شدتها 4.6 على مقياس ريختر.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المركز، وقعت الهزة على عمق يقدر بـ10 كيلومترات تحت سطح البحر، وذلك على مسافة 211 كيلومترا شرق العاصمة المالطية فاليتا، و213 كيلومترا إلى الشرق الشرقي من مدينة قورمي المالطية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الخدمة الجيوفيزيائية الروسية: تسجيل 5 هزات أرضية عنيفة في كامتشاتكا خلال أقل من 10 دقائق
Lebanon 24
الخدمة الجيوفيزيائية الروسية: تسجيل 5 هزات أرضية عنيفة في كامتشاتكا خلال أقل من 10 دقائق
11/09/2025 13:35:57
11/09/2025 13:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أكاديمية العلوم الروسية: تسجيل 6 هزات أرضية جديدة قوتها بين 4.8 و6 درجات في شبه جزيرة كامتشاتكا بالمحيط الهادئ
Lebanon 24
أكاديمية العلوم الروسية: تسجيل 6 هزات أرضية جديدة قوتها بين 4.8 و6 درجات في شبه جزيرة كامتشاتكا بالمحيط الهادئ
11/09/2025 13:35:57
11/09/2025 13:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة المسح الأميركية: رصد هزات ارتدادية في الساحل الشرقي لروسيا بعد الزلزال الضخم
Lebanon 24
هيئة المسح الأميركية: رصد هزات ارتدادية في الساحل الشرقي لروسيا بعد الزلزال الضخم
11/09/2025 13:35:57
11/09/2025 13:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
11/09/2025 13:35:57
11/09/2025 13:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأبيض المتوسط
البحر المتوسط
روسيا اليوم
التركية
من جهته
الكوارث
التركي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
شاهين: الاعتراف بفلسطين بات ضرورة ملحة
Lebanon 24
شاهين: الاعتراف بفلسطين بات ضرورة ملحة
06:29 | 2025-09-11
11/09/2025 06:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترافقه في زيارة تاريخية.. كيم جونغ أون يعزز مكانة ابنته كـ"وريثة"
Lebanon 24
ترافقه في زيارة تاريخية.. كيم جونغ أون يعزز مكانة ابنته كـ"وريثة"
06:18 | 2025-09-11
11/09/2025 06:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فساد إعلامي: مصادرة 121 شركة واعتقال مديري قنوات بارزة في تركيا
Lebanon 24
فساد إعلامي: مصادرة 121 شركة واعتقال مديري قنوات بارزة في تركيا
06:05 | 2025-09-11
11/09/2025 06:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفاهم مع "قسد".. سوريا تستأنف تصدير النفط
Lebanon 24
بعد تفاهم مع "قسد".. سوريا تستأنف تصدير النفط
06:00 | 2025-09-11
11/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميركا تعرّضت للهجوم"... إليكم أبرز الأحداث التي حصلت في 11 أيلول
Lebanon 24
"أميركا تعرّضت للهجوم"... إليكم أبرز الأحداث التي حصلت في 11 أيلول
05:30 | 2025-09-11
11/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:29 | 2025-09-11
شاهين: الاعتراف بفلسطين بات ضرورة ملحة
06:18 | 2025-09-11
ترافقه في زيارة تاريخية.. كيم جونغ أون يعزز مكانة ابنته كـ"وريثة"
06:05 | 2025-09-11
فساد إعلامي: مصادرة 121 شركة واعتقال مديري قنوات بارزة في تركيا
06:00 | 2025-09-11
بعد تفاهم مع "قسد".. سوريا تستأنف تصدير النفط
05:30 | 2025-09-11
"أميركا تعرّضت للهجوم"... إليكم أبرز الأحداث التي حصلت في 11 أيلول
05:05 | 2025-09-11
بالصور: خلية لـ"الحزب" في سوريا.. ما قصتها؟
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 13:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 13:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 13:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24