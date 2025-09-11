Advertisement

خاص

"أميركا تعرّضت للهجوم"... إليكم أبرز الأحداث التي حصلت في 11 أيلول

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:30
يُصادف اليوم الذكرى الـ24 لأحداث 11 أيلول التي هزت الولايات المتحدة
وبحسب موقع "History" الأميركي، "في حوالي الساعة 8:46 من صباح ذاك اليوم، اصطدمت طائرة بوينغ 767 تابعة للخطوط الجوية الأميركية، محملة بعشرين ألف غالون من وقود الطائرات، بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. وخلّف الاصطدام حفرةً واسعةً مشتعلةً بالقرب من الطابق الثمانين من ناطحة السحاب المكونة من 110 طوابق، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص على الفور واحتجاز مئات آخرين في الطوابق العليا. وبينما بدأت عملية إخلاء البرج والمبنى المجاور التابع له، بثت كاميرات التلفزيون صورا حية لما بدا في البداية وكأنه حادث غريب. وبعد مرور 17 دقيقة على اصطدام الطائرة الأولى، ظهرت طائرة بوينغ 767 ثانية، رحلة رقم 175 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، في السماء، واتجهت بشكل حاد نحو مركز التجارة العالمي، واصطدمت بالبرج الجنوبي في الطابق الستين تقريبا. وتسبب الاصطدام في انفجار هائل تناثر على إثره الحطام المحترق فوق المباني المحيطة والشوارع.  أميركا كانت تتعرض للهجوم".

وتابع الموقع، "بينما كان الملايين يشاهدون  الأحداث التي تتكشف في نيويورك، حلقت طائرة الخطوط الجوية الأميركية الرحلة 77 فوق وسط مدينة واشنطن العاصمة واصطدمت بالجانب الغربي من المقر العسكري للبنتاغون في الساعة 9:37 صباحاً. وتسبب وقود الطائرات من نوع بوينغ 757 في حريق مدمر أدى إلى انهيار هيكلي لجزء من المبنى الخرساني العملاق. في المجمل، قُتل 125 عسكريًا ومدنيًا في البنتاغون إلى جانب جميع الأشخاص البالغ عددهم 64 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة. وبعد 15 دقيقة من حادثة البنتاغون، تحول الرعب في نيويورك إلى كارثة أسوأ عندما انهار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي في سحابة ضخمة من الغبار والدخان. في غضون ذلك، اختُطفت طائرة رابعة متجهة إلى كاليفورنيا، وهي الرحلة 93 التابعة لشركة يونايتد، بعد حوالي 40 دقيقة من إقلاعها من مطار نيوارك الدولي في نيوجيرسي".

وبحسب الموقع، "في مثل هذا اليوم من العام 1971، توفي الزعيم السوفييتي السابق نيكيتا خروتشوف، أحد أهم الشخصيات في الحرب الباردة وبالتأكيد أكثرها حيوية. وخلال ذروة قوته في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، شارك خروتشوف في بعض أهم أحداث الحرب الباردة. وفي العام 1973، نفذت القوات المسلحة التشيلية انقلابًا على حكومة الرئيس سلفادور أليندي، أول زعيم ماركسي منتخب ديمقراطيًا في أميركا اللاتينية. وانسحب أليندي مع أنصاره إلى قصر لا مونيدا (La Moneda)، في سانتياغو، الذي حاصرته الدبابات والمشاة وقصفته طائرات سلاح الجو. نجا أليندي من الهجوم الجوي، ولكن يبدو أنه أطلق النار على نفسه حتى الموت عندما اقتحمت القوات القصر المحترق، ويقال إنه استخدم بندقية آلية أعطيت له كهدية من الرئيس الكوبي فيدل كاسترو".
المصدر: خاص "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

