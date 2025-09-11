تفاصيل جديدة تُكشف.. كيف استهدفت إسرائيل قيادات الحرس الثوري؟

Advertisement

كشف مسؤول إيراني عن تفاصيل جديدة للهجوم الأخير الذي استهدف قيادات في ، مؤكداً أن العملية اعتمدت على تخطيط استخباراتي دقيق وتقنيات متقدمة لتحديد المواقع.وقال محمد كوثرِي، عضو لجنة والسياسة الخارجية في وأحد قادة السابقين، في مقابلة مع موقع "رويداد 24"، إنه تلقى قبل نحو خمس ساعات من الهجوم معلومات مباشرة من القائد حسن محققي، جهاز استخبارات الحرس الثوري الذي لقي مصرعه لاحقاً، تفيد بأن كانت تستعد لشن ضربات عسكرية دقيقة.وأشار كوثرِي إلى أن ما وصفه بـ"مشروع الاختراق" كان جزءاً من العملية، موضحاً أن زوجة محققي أي شقيقته، تلقت اتصالاً من رقم أجنبي في قبل الهجوم، وهو ما اعتبره مؤشراً على نشاط استخباراتي تمهيدي لتحديد مواقع المستهدفين.وأضاف كوثرِي أن الهجمات اعتمدت على تكنولوجيا متطورة لتحديد المواقع بدقة، مشيراً إلى أن عدداً من القادة كانوا في منازلهم أثناء القصف، وهو ما يبرز طبيعة الاغتيالات الغادرة التي استهدفتهم.وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت شخصيات عسكرية بارزة في الحرس الثوري، بينهم قادة في وحدة الاستخبارات والمؤسسة الأمنية، منذ اندلاع الحرب منتصف حزيران الماضي. (ارم نيوز)