هل من قطيعة بين ترامب ونتنياهو؟

فقد كشفت هذه أن حساب الأولويات هي التي تحكم علاقة ترامب ونتنياهو، وفقما نقلت وكالة " ". رغم كل السخط الذي أبداه الرئيس الأميركي من القرار الذي اتخذه حليفه بقصف مقر لقادة في العاصمة القطرية الدوحة، إلا من غير المرجح أن تغير هذ الضربات النهج المتجذر لدى تجاه ، وفق ما أكد عدة محللين.

كما أظهرت أن إسرائيل لا تخشى العمل ضد المصالح الأميركية، ولا تخشى التغاضي عن إبلاغها بأي ضربات.

وقال آرون ديفيد ميلر الزميل بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومفاوض السلام الأميركي المخضرم "هذه المرة، أعتقد أن ترامب منزعج من تكتيكات نتنياهو".



لكنه أضاف أن "الرئيس الأميركي يتفق في أعماق نفسه" مع فكرة نتنياهو بأن حماس لا يمكن تفريغها من مضمونها كمنظمة عسكرية. بل يجب إضعافها بشكل جذري".

كذلك، أحجم بعض المحللين عن استبعاد احتمال أن يتسبب نتنياهو في نفاد صبر ترامب إذا أثار حفيظة بمزيد من المفاجآت. (العربية)