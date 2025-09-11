شاهين: الاعتراف بفلسطين بات ضرورة ملحة

Advertisement

نقلت والمعلومات ، أن وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين بحثت اليوم الخميس، مع وزير خارجية ونستون بيترز الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية المحتلة ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وخلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، شددت على أن "السرعة في الاعتراف بدولة باتت ضرورة ملحّة لحماية حل الدولتين ومنع تقويضه بفعل السياسات الأحادية الجانب وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي".وأوضحت أن "الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات باعتبارها مطلبًا وطنيًا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات قوية وشفافة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الأولوية القصوى تبقى وقف حرب الإبادة على وإنهاء معاناة المدنيين".من جانبه، أكد بيترز " بلاده بحل الدولتين"، وأعلن أن "نيوزيلندا ستنضم إلى إعلان بشأن حل الدولتين، طبقاً للقانون الدولي وحرصاً على إرساء أسس السلام والاستقرار".