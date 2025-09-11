29
عربي-دولي
شاهين: الاعتراف بفلسطين بات ضرورة ملحة
Lebanon 24
11-09-2025
|
06:29
A-
A+
نقلت
وكالة الأنباء
والمعلومات
الفلسطينية
، أن وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين
شاهين
بحثت اليوم الخميس، مع وزير خارجية
نيوزيلندا
ونستون بيترز الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية المحتلة ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وخلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، شددت على أن "السرعة في الاعتراف بدولة
فلسطين
باتت ضرورة ملحّة لحماية حل الدولتين ومنع تقويضه بفعل السياسات
الإسرائيلية
الأحادية الجانب وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي".
وأوضحت أن "الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات باعتبارها مطلبًا وطنيًا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات قوية وشفافة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الأولوية القصوى تبقى وقف حرب الإبادة على
قطاع غزة
وإنهاء معاناة المدنيين".
من جانبه، أكد بيترز "
التزام
بلاده بحل الدولتين"، وأعلن أن "نيوزيلندا ستنضم إلى إعلان
نيويورك
بشأن حل الدولتين، طبقاً للقانون الدولي وحرصاً على إرساء أسس السلام والاستقرار".
