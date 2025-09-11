Advertisement

خاص

بعد 24 عاماً على 11 أيلول: كيف تغيّر العالم؟

نايلة عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
11-09-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1415577-638931971372876870.png
Doc-P-1415577-638931971372876870.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في 11 أيلول 2001، اهتزّت نيويورك والعالم على وقع هجمات غيرت مجرى التاريخ. أربع طائرات مخطوفة، آلاف القتلى والجرحى، وجرح لم يندمل في ذاكرة الأميركيين والعالم بأسره. واليوم، بعد مرور 24 عاماً، يمكن القول إنّ ذلك اليوم لم يكن مجرّد حدث أمني، بل نقطة تحوّل غيّرت السياسة والاقتصاد والأمن وحتى أنماط الحياة حول العالم.
Advertisement
 
فمن رحم تلك اللحظة، وُلدت "الحرب على الإرهاب" التي شكّلت شعاراً لإدارة جورج بوش الابن، لتتوسّع لاحقاً نحو أفغانستان والعراق وتعيد رسم الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. سقط نظام طالبان في 2001 ثم عاد بعد عقدين أقوى، بينما أدّى غزو العراق عام 2003 إلى إسقاط صدام حسين لكنه أطلق دوامة من الفوضى والصراعات الطائفية، وصولاً إلى ظهور تنظيم "داعش".
هذا في السياسة، أما في الأمن فلم يعد السفر كما كان. تفتيش صارم، قوائم مراقبة، أجهزة مسح متطورة، وقيود على السوائل والأمتعة. تحوّلت المطارات إلى خطوط دفاع أولى، وأصبح المواطن العادي يعيش يومياً تداعيات تلك الهجمات من خلال إجراءات أمنية باتت جزءاً من روتين السفر العالمي. كما واطلقت هذه الأحداث سباقاً محموماً نحو تعزيز أنظمة المراقبة وتوسّع دور شركات التكنولوجيا العملاقة في تزويد الحكومات بالبيانات، وارتفعت النقاشات حول التوازن بين الحرية الفردية والأمن القومي.

وشكّلت المنطقة المسرح الأوسع لتداعيات 11 أيلول. من الحربين إلى "الربيع العربي"، ومن أزمات اللاجئين إلى الصراعات الممتدة في سوريا واليمن وليبيا، تداخلت آثار تلك اللحظة مع مسارات الانقسام الإقليمي. كما أفرزت تغييرات في العلاقات الدولية، أبرزها اتفاقيات التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل تحت المظلّة الأميركية.

العالم ما بعد 11 أيلول
 اليوم، بعد 24 عاماً، يمكن القول إنّ "الحرب على الإرهاب" تراجعت كأولوية مطلقة لتحلّ مكانها تحديات جديدة الا ان إرث 11 أيلول لا يزال حاضراً في البنية الأمنية والسياسية للعالم، وفي الذاكرة الجمعية التي تتذكر كيف يمكن لحدث واحد أن يقلب موازين الكوكب.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
في الذكرى الـ 24 لجهمات 11 ايلول.. لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا
lebanon 24
11/09/2025 16:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عمره 11 عاماً... هذه هويّة شهيد "غارة تولين" (صورة)
lebanon 24
11/09/2025 16:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: 11 جريحا في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
11/09/2025 16:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة في غزة: 11 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال آخر 24 ساعة
lebanon 24
11/09/2025 16:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

الدول العربية

الشرق الأوسط

الأمن القومي

الأميركيين

إسرائيل

نيويورك

العراق

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلة عازار - Nayla Azar

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:05 | 2025-09-11
09:00 | 2025-09-11
08:00 | 2025-09-11
07:30 | 2025-09-11
07:00 | 2025-09-11
06:29 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24