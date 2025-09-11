بعد 24 عاماً على 11 أيلول: كيف تغيّر العالم؟

Advertisement

فمن رحم تلك اللحظة، وُلدت "الحرب على الإرهاب" التي شكّلت شعاراً لإدارة بوش الابن، لتتوسّع لاحقاً نحو أفغانستان والعراق وتعيد رسم الجغرافيا السياسية في . سقط نظام طالبان في 2001 ثم عاد بعد عقدين أقوى، بينما أدّى غزو عام 2003 إلى إسقاط صدام حسين لكنه أطلق دوامة من الفوضى والصراعات الطائفية، وصولاً إلى ظهور تنظيم "داعش".هذا في السياسة، أما في الأمن فلم يعد السفر كما كان. تفتيش صارم، قوائم مراقبة، أجهزة مسح متطورة، وقيود على السوائل والأمتعة. تحوّلت المطارات إلى خطوط دفاع أولى، وأصبح المواطن العادي يعيش يومياً تداعيات تلك الهجمات من خلال إجراءات أمنية باتت جزءاً من روتين السفر العالمي. كما واطلقت هذه الأحداث سباقاً محموماً نحو تعزيز أنظمة المراقبة وتوسّع دور شركات التكنولوجيا العملاقة في تزويد الحكومات بالبيانات، وارتفعت النقاشات حول التوازن بين الحرية الفردية والأمن القومي.وشكّلت المنطقة المسرح الأوسع لتداعيات 11 أيلول. من الحربين إلى "الربيع العربي"، ومن أزمات اللاجئين إلى الصراعات الممتدة في واليمن وليبيا، تداخلت آثار تلك اللحظة مع مسارات الانقسام الإقليمي. كما أفرزت تغييرات في العلاقات الدولية، أبرزها اتفاقيات التطبيع بين بعض وإسرائيل تحت المظلّة الأميركية.اليوم، بعد 24 عاماً، يمكن القول إنّ "الحرب على الإرهاب" تراجعت كأولوية مطلقة لتحلّ مكانها تحديات جديدة الا ان إرث 11 أيلول لا يزال حاضراً في البنية الأمنية والسياسية للعالم، وفي الذاكرة الجمعية التي تتذكر كيف يمكن لحدث واحد أن يقلب موازين الكوكب.