بعد تشارلي كيرك.. هذه قائمة الاغتيالات السياسية السابقة

بعد مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بطلق ناري في جامعة يوتا، أمس الأربعاء، تبادر إلى الأذهان سلسلة جرائم واغتيالات هزت أميركا، ليكون كيرك الأخير ضمن قائمة طويلة من ضحايا العنف السياسي في .وفيما يلي لمحة عن أبرز الشخصيات التي استُهدفت:قُتلت النائبة في مجلس نواب ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها بإطلاق نار في يونيو نفّذه مسلّح قالت السلطات إنها عثرت في سيارته على بيان وقائمة نواب وشخصيات أخرى ينوي استهدافها.استُهدف الرئيس بمحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في باتلر في بنسلفانيا. أطلق مسلّح عدة طلقات نارية، ما أدى إلى مقتل شخص مشارك في التجمع وإصابة الرئيس بجروح طفيفة في الأذن.وبعد بضعة شهور، أوقف رجل آخر بعدما رأى أحد عناصر الخدمة السريّة فوهة البندقية ظاهرة من بين الشجيرات في محيط ملعب "ويست بالم بيتش" للغولف حيث كان ترامب يمارس اللعبة.قتل مسلّح كان يستهدف نواب جمهوريين، أثناء تدريب لمباراة بيسبول خيرية بمشاركة سياسيين، النائب ستيف سكاليز بإطلاق النار عليه.نجت النائبة غابي غيفوردز من إطلاق نار أصابها في الرأس وأودى بحياة 6 أشخاص، بينهم قاض فيدرالي وأحد موظفيها. باتت حاليا ناشطة بارزة تطالب بوضع حد لعنف الأسلحة النارية.تعرّض الرئيس رونالد ريغان لإطلاق النار أدى لإصابته بجروح خطرة أثناء مغادرته فعالية أقيمت في فندق "هيلتون" في .وكان المهاجم جون هينكلي جونيور الذي حصل على إفراج غير مشروط في 2022.قضى ريغان 12 يوما في المستشفى. وزادت الحادثة شعبيته إذ أبدى قدرة على الصمود والمحافظة على حس الفكاهة أثناء فترة تعافيه.قُتل السياسي في سان فرانسيسكو هارفي ميلك إلى جانب رئيس البلدية موسكون حينها على يد موظف سابق في بلدية المدينة.أُطلق النار 4 مرّات على جورج والاس أثناء حملته الرامية للترشح للرئاسة عن الحزب وذلك في مركز للتسوّق في لوريل في ماريلاند. وأصيب بالشلل مدى الحياة.وسلّطت محاولة اغتيال والاس الذي عُرف بآرائه الشعبوية والمؤيدة للفصل العنصري، الضوء على التوترات التي سادت في فترة حرب فيتنام.قُتل روبرت، شقيق الرئيس جون إف. كينيدي الذي كان يقوم بحملة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، بإطلاق النار عليه في "فندق أمباسادور" في لوس أنجلوس في كاليفورنيا.وأدين فلسطيني يدعى سرحان سرحان بعملية القتل وهو يقضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في كاليفورنيا.اغتيل زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور في ممفيس في تينيسي. وأدين جيمس إيرل راي بعملية القتل وتوفي في السجن عام 1998، لكن أبناء كينغ شككوا في أن يكون هو القاتل.قُتل رمز حركة الحقوق المدنية مالكوم إكس بوابل من الرصاص في نيويورك.وجاء اغتياله بينما كان في ذروة تأثيره وفي غضون أشهر على إقرار قانون فيدرالي ألغى الفصل العنصري.اغتال لي هارفي أوزوالد الرئيس جون إف. كينيدي بينما كان مع زوجته جاكي في موكب يمر في دالاس في تكساس.وخلصت لجنة وارن التي تولّت التحقيق في عملية الاغتيال إلى أن أوزوالد، عنصر مشاة البحرية الذي عاش في الاتحاد السوفيتي، تصرّف بمفرده.