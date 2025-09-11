Advertisement

عربي-دولي

بعد تشارلي كيرك.. هذه قائمة الاغتيالات السياسية السابقة

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1415609-638932021155786508.png
Doc-P-1415609-638932021155786508.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بطلق ناري في جامعة يوتا، أمس الأربعاء، تبادر إلى الأذهان سلسلة جرائم واغتيالات هزت أميركا، ليكون كيرك الأخير ضمن قائمة طويلة من ضحايا العنف السياسي في الولايات المتحدة.
Advertisement


وفيما يلي لمحة عن أبرز الشخصيات التي استُهدفت:

- ميليسا هورتمان (2025)

قُتلت النائبة في مجلس نواب ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها بإطلاق نار في يونيو نفّذه مسلّح قالت السلطات إنها عثرت في سيارته على بيان وقائمة نواب وشخصيات أخرى ينوي استهدافها.

- دونالد ترامب (2024)

استُهدف الرئيس دونالد ترامب بمحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في باتلر في بنسلفانيا. أطلق مسلّح عدة طلقات نارية، ما أدى إلى مقتل شخص مشارك في التجمع وإصابة الرئيس بجروح طفيفة في الأذن.

وبعد بضعة شهور، أوقف رجل آخر بعدما رأى أحد عناصر الخدمة السريّة فوهة البندقية ظاهرة من بين الشجيرات في محيط ملعب "ويست بالم بيتش" للغولف حيث كان ترامب يمارس اللعبة.

- ستيف سكاليز (2017)

قتل مسلّح كان يستهدف نواب جمهوريين، أثناء تدريب لمباراة بيسبول خيرية بمشاركة سياسيين، النائب ستيف سكاليز بإطلاق النار عليه.

- غابرييل غيفوردز (2011)

نجت النائبة غابي غيفوردز من إطلاق نار أصابها في الرأس وأودى بحياة 6 أشخاص، بينهم قاض فيدرالي وأحد موظفيها. باتت حاليا ناشطة بارزة تطالب بوضع حد لعنف الأسلحة النارية.

- رونالد ريغان (1981)

تعرّض الرئيس رونالد ريغان لإطلاق النار أدى لإصابته بجروح خطرة أثناء مغادرته فعالية أقيمت في فندق "هيلتون" في واشنطن.

وكان المهاجم جون هينكلي جونيور الذي حصل على إفراج غير مشروط في 2022.

قضى ريغان 12 يوما في المستشفى. وزادت الحادثة شعبيته إذ أبدى قدرة على الصمود والمحافظة على حس الفكاهة أثناء فترة تعافيه.


- هارفي ميلك (1978)

قُتل السياسي في سان فرانسيسكو هارفي ميلك إلى جانب رئيس البلدية جورج موسكون حينها على يد موظف سابق في بلدية المدينة.

- جورج والاس (1972) 

أُطلق النار 4 مرّات على جورج والاس أثناء حملته الرامية للترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي وذلك في مركز للتسوّق في لوريل في ماريلاند. وأصيب بالشلل مدى الحياة.

وسلّطت محاولة اغتيال والاس الذي عُرف بآرائه الشعبوية والمؤيدة للفصل العنصري، الضوء على التوترات التي سادت في فترة حرب فيتنام.

- روبرت إف. كينيدي (1968) 

قُتل روبرت، شقيق الرئيس جون إف. كينيدي الذي كان يقوم بحملة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، بإطلاق النار عليه في "فندق أمباسادور" في لوس أنجلوس في كاليفورنيا.

وأدين فلسطيني أردني يدعى سرحان سرحان بعملية القتل وهو يقضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في كاليفورنيا.

- مارتن لوثر كينغ (1968)

اغتيل زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور في ممفيس في تينيسي. وأدين جيمس إيرل راي بعملية القتل وتوفي في السجن عام 1998، لكن أبناء كينغ شككوا في أن يكون هو القاتل.

- مالكوم إكس (1965)

قُتل رمز حركة الحقوق المدنية مالكوم إكس بوابل من الرصاص في نيويورك.

وجاء اغتياله بينما كان في ذروة تأثيره وفي غضون أشهر على إقرار قانون فيدرالي ألغى الفصل العنصري.

- جون إف كينيدي (1963)

اغتال لي هارفي أوزوالد الرئيس جون إف. كينيدي بينما كان مع زوجته جاكي في موكب يمر في دالاس في تكساس.

وخلصت لجنة وارن التي تولّت التحقيق في عملية الاغتيال إلى أن أوزوالد، عنصر مشاة البحرية الذي عاش في الاتحاد السوفيتي، تصرّف بمفرده.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مكتب FBI يعلن العثور على السلاح المستخدم في اغتيال تشارلي كيرك (العربية)
lebanon 24
11/09/2025 18:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي كبير: اغتيال الناشط تشارلي كيرك يظهر عمق الانقسامات في أميركا
lebanon 24
11/09/2025 18:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات يوتا: اغتيال تشارلي كيرك مأساة حقيقية
lebanon 24
11/09/2025 18:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات يوتا: التحقيقات مستمرة في دوافع اغتيال تشارلي كيرك
lebanon 24
11/09/2025 18:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطي

سكاي نيوز

ديمقراطي

دونالد

واشنطن

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:40 | 2025-09-11
11:25 | 2025-09-11
11:11 | 2025-09-11
11:10 | 2025-09-11
10:57 | 2025-09-11
10:54 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24