Advertisement

عربي-دولي

إثر اغتياله.. ترامب يعلن منح تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1415660-638932095569279889.jpg
Doc-P-1415660-638932095569279889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمنح حليفه المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل الأربعاء، أرفع وسام مدني في البلاد.
Advertisement

وقال ترامب خلال احتفال في البنتاغون بمناسبة ذكرى هجمات 11 أيلول: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبا تشارلي كيرك بعد وفاته، ميدالية الحرية الرئاسية"، واصفا إياه بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته".

يُنسب إلى كيرك (31 عاما)، وهو مقدم برنامج إذاعي على الإنترنت (بودكاست) وحليف مقرب لترامب، الفضل في بناء قاعدة تأييد للرئيس الجمهوري بين الناخبين الشبان.

وقعت عملية القتل، التي سجلتها بالتفصيل مقاطع مصورة انتشرت سريعا على الإنترنت، خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد 65 كيلومترا تقريبا جنوبي سولت ليك سيتي.

وذكر (إف.بي.آي) ومسؤولون حكوميون أن القاتل وصل إلى الحرم الجامعي قبل دقائق من الواقعة، وشوهد في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يصعد درجا ليصل إلى سطح قريب قبل أن يطلق رصاصة واحدة.

وأُعلن عن وفاة كيرك، المؤسس المشارك ورئيس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة" التي تسعى لنشر الأفكار اليمينية المحافظة بين الطلاب، في مستشفى محلي بعد ساعات.

وأثار مقتله موجة غضب عارمة وإدانة واسعة للعنف السياسي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ومن حكومات أجنبية.

وبدأ كيرك مسيرته السياسية المحافظة في سن المراهقة، وبعد أكثر من عقد بقليل، أصبح بعض أصدقائه الذين كونهم خلال مسيرته المهنية يشغلون الآن مناصب رفيعة في الحكومة والإعلام الأميركي.
مواضيع ذات صلة
مكتب FBI يعلن العثور على السلاح المستخدم في اغتيال تشارلي كيرك (العربية)
lebanon 24
11/09/2025 21:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تشارلي كيرك.. هذه قائمة الاغتيالات السياسية السابقة
lebanon 24
11/09/2025 21:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي كبير: اغتيال الناشط تشارلي كيرك يظهر عمق الانقسامات في أميركا
lebanon 24
11/09/2025 21:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات يوتا: اغتيال تشارلي كيرك مأساة حقيقية
lebanon 24
11/09/2025 21:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطيين

الديمقراطي

البنتاغون

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
13:45 | 2025-09-11
13:30 | 2025-09-11
13:12 | 2025-09-11
12:58 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24