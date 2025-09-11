إثر اغتياله.. ترامب يعلن منح تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أنه سيمنح حليفه المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل الأربعاء، أرفع وسام مدني في البلاد.وقال خلال احتفال في بمناسبة ذكرى هجمات 11 أيلول: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبا تشارلي كيرك بعد وفاته، ميدالية الحرية الرئاسية"، واصفا إياه بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته".يُنسب إلى كيرك (31 عاما)، وهو مقدم برنامج إذاعي على الإنترنت (بودكاست) وحليف مقرب لترامب، الفضل في بناء قاعدة تأييد للرئيس بين الناخبين الشبان.وقعت عملية القتل، التي سجلتها بالتفصيل مقاطع مصورة انتشرت سريعا على الإنترنت، خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد 65 كيلومترا تقريبا جنوبي سولت ليك سيتي.وذكر (إف.بي.آي) ومسؤولون حكوميون أن القاتل وصل إلى الجامعي قبل دقائق من الواقعة، وشوهد في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يصعد درجا ليصل إلى سطح قريب قبل أن يطلق رصاصة واحدة.وأُعلن عن وفاة كيرك، المؤسس المشارك ورئيس منظمة "نقطة تحول " التي تسعى لنشر الأفكار اليمينية المحافظة بين الطلاب، في مستشفى محلي بعد ساعات.وأثار مقتله موجة غضب عارمة وإدانة واسعة للعنف السياسي من والجمهوريين على حد سواء ومن حكومات أجنبية.وبدأ كيرك مسيرته السياسية المحافظة في سن المراهقة، وبعد أكثر من عقد بقليل، أصبح بعض أصدقائه الذين كونهم خلال مسيرته المهنية يشغلون الآن مناصب رفيعة في الحكومة والإعلام الأميركي.