عربي-دولي

الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي للعمل على استقرار المنطقة ووقف العدوان

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:20
دعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها في الضفة.
ودانت الخارجية بشدة التهديدات والتصريحات التصعيدية لنتنياهو بحقّ قطر. (سكاي نيوز)
