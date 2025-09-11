الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي للعمل على استقرار المنطقة ووقف العدوان

Advertisement

دعت الخارجية إلى تحمّل مسؤولياته وإلزام بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها في الضفة.ودانت الخارجية بشدة التهديدات والتصريحات التصعيدية لنتنياهو بحقّ قطر. (سكاي نيوز)