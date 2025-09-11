Advertisement

عربي-دولي

بالصور... شاهدوا اللقطات الأولى لقادة حماس بعد محاولة استهدافهم في الدوحة

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:13
أظهرت صور التُقطت اليوم الخميس، مشاركة عدد من قادة حركة حماس الذين استُهدفوا في الضربة الإسرائيلية على قطر، وذلك خلال تشييع ضحايا الهجوم على الدوحة.
وقد ظهر في الصور كلّ من القيادي في حماس أسامة حمدان، وعضو المكتب السياسي عزّت الرشق، وحسام بدران، عقب استهداف العاصمة القطرية.


ونعت حركة حماس اليوم نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين في الهجوم. وأكد القيادي في حماس، فوزي برهوم، في خطاب الخميس، أن زوجة خليل الحية وزوجة نجله أصيبتا بالهجوم الإسرائيلي في قطر.


وكانت حماس أعلنت رسميا أن الغارة التي استهدفت قياداتها في قطر فشلت وإن خمسة قتلوا في الغارة بينهم نجل القيادي في حماس خليل الحية.

 
























 
