بالصور... شاهدوا اللقطات الأولى لقادة حماس بعد محاولة استهدافهم في الدوحة

وقد ظهر في الصور كلّ من القيادي في حماس ، وعضو عزّت الرشق، وحسام ، عقب استهداف العاصمة .ونعت حركة حماس اليوم نجل ومدير مكتبه و3 مرافقين في الهجوم. وأكد القيادي في حماس، فوزي برهوم، في خطاب الخميس، أن زوجة خليل الحية وزوجة نجله أصيبتا بالهجوم في قطر.وكانت حماس أعلنت رسميا أن الغارة التي استهدفت قياداتها في قطر فشلت وإن خمسة قتلوا في الغارة بينهم نجل القيادي في حماس خليل الحية.