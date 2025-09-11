Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:48
وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو إتّفاقاً بتوسيع المستوطنات بشدّة قرب القدس.
وقال نتنياهو إنّ "حدود إسرائيل الشرقية ستكون غور الأردن وليس معاليه أدوميم".
 
 
وأضاف: "سنهزم حماس في غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية".
 
 
 
