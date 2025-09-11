هل فشلت محاولة استهداف قادة حماس في الدوحة؟

Advertisement

قالت القناة 12 إن "معظم قادة نجوا من الهجوم في ".وأشارت القناة الى أن: قادة حماس في الدوحة كانوا على ما يبدو في غرفة أخرى غير التي استهدفت.أضافت: الأضرار في الغرفة التي تواجد فيها قادة حماس كانت محدودة نسبيا. (الحدث)