Advertisement

عربي-دولي

هل فشلت محاولة استهداف قادة حماس في الدوحة؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1415754-638932195792085205.jpg
Doc-P-1415754-638932195792085205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "معظم قادة حماس نجوا من الهجوم في الدوحة".
Advertisement
وأشارت القناة الى أن: قادة حماس في الدوحة كانوا على ما يبدو في غرفة أخرى غير التي استهدفت.
أضافت: الأضرار في الغرفة التي تواجد فيها قادة حماس كانت محدودة نسبيا. (الحدث)
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير إلى فشل محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة
lebanon 24
12/09/2025 02:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
lebanon 24
12/09/2025 02:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... شاهدوا اللقطات الأولى لقادة حماس بعد محاولة استهدافهم في الدوحة
lebanon 24
12/09/2025 02:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد هجوم الدوحة... قادة حماس بين الرد والتهدئة
lebanon 24
12/09/2025 02:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

قناة ال

الدوحة

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-09-11
16:34 | 2025-09-11
16:22 | 2025-09-11
16:00 | 2025-09-11
15:42 | 2025-09-11
15:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24