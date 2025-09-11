Advertisement

عربي-دولي

بعد قطر... هل تستهدف إسرائيل قادة "حماس" في لبنان وتركيا؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1415757-638932202359845162.png
Doc-P-1415757-638932202359845162.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات، دعا في مقال في موقع معهد "مسغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الإسرائيلية، إلى "استهداف قادة "حماس" خارج قطاع غزة، لأنّ وجودهم يُمثّل عقبة أمام  إسرائيل".
Advertisement

وأضاف بن شبات أنّ "هناك حلولاً للتعامل مع الحساسية السياسية الناتجة عن استهداف هؤلاء القادة في دول مضيفة لهم مثل قطر وتركيا"، وأنّ "إسرائيل تجاوزت في هذه الحرب ما كانت تعتبره خطوطاً حمراء في سياساتها".

واستشهد بن شبات بعمليات اغتيال رئيس وزراء الحوثيين، ورأى أنّ "ردود الفعل الإيرانية وحزب الله، أظهرت الصدمة والدهشة أمام التغيير في نهج إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023". وأوضح أنّ "إسرائيل أصبحت تنفذ العمليات علناً، مهددة ومنفذة بشكل مباشر، فيما لم تعد العمليات تتم بسرية كاملة أو بلا بصمة، وأنّ المواجهة مع النظام الإيراني وحزب الله والحوثيين لم تنته بعد، وأن عمليات اغتيال القيادات تأتي أيضاً ضمن سعي تل أبيب للثأر من عمليات المقاومة وتخفيف وطأة الإذلال الذي لحق بها في غزة".

وأكد بن شبات أنّ "هذا النهج يجب أن يُميّز سياسة إسرائيل في كلّ الساحات التي تواجه فيها تحديات، خصوصاً قيادة "حماس" في الخارج، التي باتت مركز القوة الأهم للحركة بعد الضربات الأخيرة على قيادتها في غزة". 

وتحدث عن القيادة السياسية الخارجية لحركة "حماس" في تركيا وقطر ولبنان ودول أخرى تؤدي دورها في عرض سياسة الحركة والتواصل مع العالم، فضلاً عن تجنيد الدعم السياسي والموارد اللازمة لبناء قدرات الحركة، وتنفيذ بعض الأدوار العملياتية، وقال إنّ "هذه القيادة تمثل هيئة أركان للحركة تتحمل مسؤولية بلورة سياساتها وتوجيه نشاطها الإقليمي، وأنّ أسماء بارزة مثل خالد مشعل، موسى أبو مرزوق، باسم نعيم، سامي أبو زهري، عزت الرشق، أسامة حمدان، محمود مرداوي، طاهر النونو وزاهر جبارين، يعدون من أبرز القيادات المعروفة خارج قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ "العمليات المستمرة لن تقتصر على غزة أو الضفة الغربية، بل ستشمل المقرات الخارجية للحركة في دول مثل قطر وتركيا ولبنان، بهدف تقويض القيادة السياسية واستهداف البنية الاستراتيجية للحركة". (عربي 21)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: مرت ساعات ولم تؤكد إسرائيل بعد القضاء على قادة حماس في قطر
lebanon 24
12/09/2025 02:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
12/09/2025 02:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات بأن قادة حماس كانوا بالموقع الذي استهدف في قطر
lebanon 24
12/09/2025 02:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الكنيست الإسرائيلي عن استهداف قادة حماس في قطر: هذه رسالة للشرق الأوسط بأسره
lebanon 24
12/09/2025 02:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-09-11
16:34 | 2025-09-11
16:22 | 2025-09-11
16:00 | 2025-09-11
15:42 | 2025-09-11
15:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24