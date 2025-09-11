ماكرون: أمن أوروبا أولوية قصوى ولن نرضخ للتهديدات الروسية

Advertisement

قال : قررتُ إرسال 3 مقاتلات "رافال" للمساهمة في حماية الأجواء البولندية والجناح الشرقي لأوروبا مع حلفائنا في .وأشار ماكرون الى أن "أمن القارة الأوروبية هو أولويتنا القصوى".وأكد ماكرون: "لن نرضخ أمام التهديدات الروسية المتزايدة". (سكاي نيوز)