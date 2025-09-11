Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: أمن أوروبا أولوية قصوى ولن نرضخ للتهديدات الروسية

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:40
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: قررتُ إرسال 3 مقاتلات "رافال" للمساهمة في حماية الأجواء البولندية والجناح الشرقي لأوروبا مع حلفائنا في الناتو.
وأشار ماكرون الى أن "أمن القارة الأوروبية هو أولويتنا القصوى".
وأكد ماكرون: "لن نرضخ أمام التهديدات الروسية المتزايدة". (سكاي نيوز)
 
