عربي-دولي

بحضور مسؤولين في "حماس"... أمير قطر شارك في تشييع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:38
شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أداء صلاة الجنازة على ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم عنصر في قوى الأمن الداخلي القطري.
وشارك في التشييع أيضا، عضوا المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران وعزت الرشق، ومستشار رئيس حركة حماس طاهر النونو، والقيادي أسامة حمدان.
 
 
