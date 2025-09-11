Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:48
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، أنّ إسرائيل عرضت على سوريا فرصة نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب تقرير ترجمه "لبنان 24"، فإنّ مصدراً مطّلعاً قال للصحيفة الإسرائيليّة، إنّ "هذا الإقتراح طُرح خلال إجتماعات بين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، وشخصيّات بارزة في نظام الرئيس السوريّ أحمد الشرع".


وأشارت إلى أنّ العرض الإسرائيليّ لسوريا، يأتي بعد تحقيق بعض التقدم في المناقشات حول الترتيبات الأمنيّة بين دمشق وتل أبيب.


وقالت إنّه في الأسابيع الأخيرة، التقى ديرمر عدة مرات بوزير الخارجية السوريّة أسعد الشيباني، برعاية المبعوث الأميركي توم برّاك.


وكشف المصدر للصحيفة، أنّ "المبادرة الإسرائيلية تضمّنت اقتراحاً بتقديم سوريا للمساعدات الإنسانية، وعمل إسرائيل على إيصالها إلى غزة، عن طريق الإنزال الجويّ أو بالشاحنات".

 
وأضاف المصدر، أنّه "من غير الواضح ما  إذا ما كان السوريون سيقبلون العرض الإسرائيلي"، لكنه اعتبر أنّ "الخطوة تُشير إلى درجة من التقارب بين سوريا وإسرائيل".
المصدر: خاص "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

