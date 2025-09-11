إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟



كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، أنّ عرضت على فرصة نقل مساعدات إنسانية إلى .

وبحسب تقرير ترجمه " "، فإنّ مصدراً مطّلعاً قال للصحيفة الإسرائيليّة، إنّ "هذا الإقتراح طُرح خلال إجتماعات بين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، وشخصيّات بارزة في نظام الرئيس السوريّ أحمد ".





وأشارت إلى أنّ الإسرائيليّ لسوريا، يأتي بعد تحقيق بعض التقدم في المناقشات حول الترتيبات الأمنيّة بين وتل أبيب.





وقالت إنّه في الأسابيع الأخيرة، التقى ديرمر عدة مرات بوزير الخارجية السوريّة الشيباني، برعاية المبعوث الأميركي توم برّاك.





وكشف المصدر للصحيفة، أنّ "المبادرة تضمّنت اقتراحاً بتقديم سوريا للمساعدات الإنسانية، وعمل إسرائيل على إيصالها إلى غزة، عن طريق الإنزال الجويّ أو بالشاحنات".





وأضاف المصدر، أنّه "من غير الواضح ما إذا ما كان السوريون سيقبلون العرض "، لكنه اعتبر أنّ "الخطوة تُشير إلى درجة من التقارب بين سوريا وإسرائيل".