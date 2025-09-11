Advertisement

عربي-دولي

بعد احتجازها في صنعاء... الإفراج عن الأردنية لانا كتاو

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1415789-638932249096453501.png
Doc-P-1415789-638932249096453501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن وصول المواطنة لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى المملكة، بعد الإفراج عنها عقب احتجازها لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء.
Advertisement


وكان في استقبالها في مطار ماركا العسكري كلّ من أمين عام الوزارة السفير ضيف الله الفايز، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير فراس خوري.


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، أن جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية أثمرت عن الإفراج عن المواطنة كتاو.


وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في وقت سابق، أن الموظفة الأردنية كانت محتجزة إلى جانب ثمانية موظفين محليين منذ أسبوع، موضحاً أن الجماعة صادرت جوازات سفر العاملين وتستعد لمحاكمتها بتهم "ملفقة".
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية بلجيكا: الاعتراف بدولة فلسطين يصدر بعد الإفراج عن آخر رهينة وتنحية حماس عن السلطة
lebanon 24
12/09/2025 02:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله بعد اعتقال دام 41 عاماً
lebanon 24
12/09/2025 02:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراج عن محتجزين دروز في السويداء وسط تهدئة بعد اشتباكات دامية
lebanon 24
12/09/2025 02:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر رسمي أردني: الإفراج عن 8 جنود إسرائيليين أوقفوا سابقا لاجتيازهم الحدود وأثبت التحقيق أن دخولهم كان بالخطأ
lebanon 24
12/09/2025 02:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الأمم المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الإعلام

مدير مكتب

المملكة

اليمنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-09-11
16:34 | 2025-09-11
16:22 | 2025-09-11
16:00 | 2025-09-11
15:42 | 2025-09-11
15:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24