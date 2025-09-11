بعد احتجازها في صنعاء... الإفراج عن الأردنية لانا كتاو

Advertisement

أعلنت عن وصول المواطنة لانا شكري كتاو، نائبة للطفولة (اليونيسف)، إلى ، بعد الإفراج عنها عقب احتجازها لعدة أيام في العاصمة .وكان في استقبالها في مطار ماركا العسكري كلّ من أمين عام الوزارة السفير ضيف الله الفايز، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير فراس .وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة المجالي، أن جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية أثمرت عن الإفراج عن المواطنة كتاو.وأكد اليمني معمر الإرياني في وقت سابق، أن الموظفة الأردنية كانت محتجزة إلى جانب ثمانية موظفين محليين منذ أسبوع، موضحاً أن الجماعة صادرت جوازات سفر العاملين وتستعد لمحاكمتها بتهم "ملفقة".