عربي-دولي

مجلس الأمن الدولي أدان الهجمات التي استهدفت الدوحة

Lebanon 24
11-09-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1415790-638932250346468400.jpg
Doc-P-1415790-638932250346468400.jpg photos 0
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجمات التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، من دون الإشارة إلى إسرائيل.
وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لوفاة المدنيين جراء هذه الهجمات، وأكّد أهمية حماية المدنيين، والحفاظ على سلامتهم. (الامارات 24)
مندوب سلوفينيا في مجلس الأمن: ندين الهجمات الإسرائيلية على قطر
lebanon 24
12/09/2025 02:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها
lebanon 24
12/09/2025 02:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة
lebanon 24
12/09/2025 02:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
lebanon 24
12/09/2025 02:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24

