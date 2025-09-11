Advertisement

عربي-دولي

بالصورة... نشروا رقم هانف وزير الدفاع الإسرائيليّ

Lebanon 24
11-09-2025 | 15:42
A-
A+
Doc-P-1415802-638932277217951224.jpg
Doc-P-1415802-638932277217951224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر قراصنة من تركيا مساء اليوم، رقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس.
Advertisement

وأجرى أحد القراصنة اتصالا مع كاتس، ووجه له الشتائم ونشر لقطة للمكالمة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ كاتس ردّ على المكالمة عن طريق الخطأ، وأغلق الخط فورا. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران نشرت قائمة بكبار المسؤولين الإسرائيليين " المقرر تصفيتهم"
lebanon 24
12/09/2025 02:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: بصفتي وزيرا للدفاع سأستمر في متابعة وتوجيه الجيش والمؤسسة الأمنية عن كثب
lebanon 24
12/09/2025 02:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يهاجم حاليا معسكرات للحوثيين في صنعاء
lebanon 24
12/09/2025 02:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في منشور جديد... وزير إسرائيلي يهدد خامنئي بالاغتيال!
lebanon 24
12/09/2025 02:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24

يسرائيل كاتس

روسيا اليوم

وزير الدفاع

الإسرائيلي

القراصنة

إسرائيل

يسرائيل

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-09-11
16:34 | 2025-09-11
16:22 | 2025-09-11
16:00 | 2025-09-11
15:20 | 2025-09-11
15:00 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24