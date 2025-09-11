بالصورة... نشروا رقم هانف وزير الدفاع الإسرائيليّ

نشر قراصنة من مساء اليوم، رقم هاتف الإسرائيليّ .

Advertisement



وأجرى أحد اتصالا مع ، ووجه له الشتائم ونشر لقطة للمكالمة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ كاتس ردّ على المكالمة عن طريق الخطأ، وأغلق الخط فورا. (روسيا اليوم)