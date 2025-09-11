28
عربي-دولي
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
Lebanon 24
11-09-2025
|
16:42
A-
A+
فرّ أكثر من 650 مصابا من مدينة
الفاشر
المحاصرة في
ولاية شمال دارفور
في غرب
السودان
إلى مناطق مجاورة منذ منتصف آب الماضي، بعد رحلات شاقة بدون الحصول على رعاية صحية، وفق ما قالت
منظمة أطباء بلا حدود
الخميس، على ما أوردت "
وكالة الصحافة الفرنسية
".
وقالت منظمة "أطباء
بلا حدود
" غير الحكومية إن 650 مصابا وصلوا إلى مستشفى تابع لها في مدينة طويلة على بعد نحو 60 كيلومترا من الفاشر.
وأوضحت أن بعضهم وصل "سيرا وهم ينزفون بسبب طلقات الرصاص أو الجَلد العنيف بالسياط"، بحسب سيلفان بنيكو، منسق مشروعات المنظمة في طويلة.
وأكد بنيكو أن "هؤلاء هم من أسعفهم الحظ بالنجاة من فظائع الفاشر ومن تمكنوا من الهرب منها".
وأشار البيان الى أن مستشفيات أطباء بلا حدود في شمال ووسط وجنوب دارفور استقبلت 99 من المصابين الأربعاء، وصل أربعة منهم وقد فارقوا الحياة. (الوكالة الوطنية)
وكالة الصحافة الفرنسية
منظمة أطباء بلا حدود
ولاية شمال دارفور
الصحافة الفرنسية
الوكالة الوطنية
الفرنسية
بلا حدود
السودان
