لقاء مرتقب اليوم بين ترامب ورئيس الوزراء القطري.. ما دلالته؟

أفاد مصدران مطلعان بأن لقاءً مرتقباً سيعقد مساء الجمعة في نيويورك بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة تداعيات الغارة على قادة في الدوحة.وأشار موقع "أكسيوس" إلى أنه هذا اللقاء يعدّ وسيلة أخرى من للإشارة إلى دعمه الدوحة ومعارضته للغارة الإسرائيلية، أما بالنسبة للجنب القطري، فيعتبر اللقاء جزءًا من حملة دبلوماسية قطرية لزيادة الضغط الدولي على لإنهاء الحرب في غزة.وسيصل رئيس الوزراء القطري إلى العاصمة اليوم الجمعة، ويلتقي روبيو في ، وفقًا لما ذكرته .كما أفاد مصدران مطلعان أن آل ثاني يعتزم أيضًا لقاء الأميركي جيه دي فانس.وأضاف المصدران أنه من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء القطري إلى نيويورك مساء الجمعة للقاء ترامب ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، على أن تتم مناقشة اتفاقية أمنية أميركية- قطرية وقضايا أخرى، حسب ما أشارت مصادر مطلعة.تأتي تلك المعلومات بعدما أكدت قطر أمس الخميس أن الادعاء حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع "خاطئ تماماً". وشددت على أن علاقاتها الأمنية والدفاعية مع واشنطن "أقوى من أي وقت مضى، وتستمر في النمو"، وفقاً لبيان أصدره مكتب الإعلام الدولي القطري.كما اعتبرت أن الادعاء الذي نقله موقع "أكسيوس" بوقت سابق "محاولة يائسة" للإضرار بعلاقتها مع أميركا.