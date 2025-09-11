لقاء مرتقب اليوم بين ترامب ورئيس الوزراء القطري.. ما دلالته؟

أفاد مصدران مطلعان بأن لقاءً مرتقباً سيعقد مساء الجمعة في نيويورك بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة تداعيات الغارة الإسرائيلية
على قادة حماس
في الدوحة.
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أنه هذا اللقاء يعدّ وسيلة أخرى من ترامب
للإشارة إلى دعمه الدوحة ومعارضته للغارة الإسرائيلية، أما بالنسبة للجنب القطري، فيعتبر اللقاء جزءًا من حملة دبلوماسية قطرية لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل
لإنهاء الحرب في غزة.
وسيصل رئيس الوزراء القطري إلى واشنطن
العاصمة اليوم الجمعة، ويلتقي وزير الخارجية
روبيو في البيت الأبيض
، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية
.
كما أفاد مصدران مطلعان أن آل ثاني يعتزم أيضًا لقاء نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس.
وأضاف المصدران أنه من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء القطري إلى نيويورك مساء الجمعة للقاء ترامب ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، على أن تتم مناقشة اتفاقية أمنية أميركية- قطرية وقضايا أخرى، حسب ما أشارت مصادر مطلعة.
تأتي تلك المعلومات بعدما أكدت قطر أمس الخميس أن الادعاء حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة
"خاطئ تماماً". وشددت على أن علاقاتها الأمنية والدفاعية مع واشنطن "أقوى من أي وقت مضى، وتستمر في النمو"، وفقاً لبيان أصدره مكتب الإعلام الدولي القطري.
كما اعتبرت أن الادعاء الذي نقله موقع "أكسيوس" بوقت سابق "محاولة يائسة" للإضرار بعلاقتها مع أميركا.