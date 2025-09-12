بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية

Advertisement

أرسلت 40 ألف جندي إلى حدودها الشرقية استعدادا لمناورات "الغرب 2025" الروسية في بيلاروسيا.يأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه في حالة تأهب عال بعد اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي البولندي الأسبوع الحالي زعمت وارسو أنها روسية، وهذا ما نفته .ووصف رئيس الحكومة توسك المناورات بأنها "عدوانية للغاية"، كما أمر بإغلاق الحدود مع بيلاروسيا تحسبا لهذا الاستعراض العسكري.، أكد نائب البولندي تشيزاري تومتشيك أن بلاده كانت تستعد لتدريبات "الغرب 2025" منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن "الجيش البولندي وقوات حلف يجب أن يكونوا مستعدين للرد بشكل مناسب عليها".أضاف: "من هذه المنطقة بدأت الحرب في ، لذلك يستعد الجيش البولندي لهذا السيناريو، وسيكون لدينا حوالي 40 ألف جندي على الحدود في الأيام المقبلة".من جانبها، وصفت البيلاروسية قرار إغلاق بولندا حدودها بأنه "غير مبرر وضد مصلحة الشعب".