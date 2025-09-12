Advertisement

عربي-دولي

بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:07
أرسلت بولندا 40 ألف جندي إلى حدودها الشرقية استعدادا لمناورات "الغرب 2025" الروسية في بيلاروسيا.
يأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه أوروبا في حالة تأهب عال بعد اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي البولندي الأسبوع الحالي زعمت وارسو أنها روسية، وهذا ما نفته موسكو.

ووصف رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك المناورات بأنها "عدوانية للغاية"، كما أمر بإغلاق الحدود مع بيلاروسيا تحسبا لهذا الاستعراض العسكري.

من جهته، أكد نائب وزير الدفاع البولندي تشيزاري تومتشيك أن بلاده كانت تستعد لتدريبات "الغرب 2025" منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن "الجيش البولندي وقوات حلف الناتو يجب أن يكونوا مستعدين للرد بشكل مناسب عليها".

أضاف: "من هذه المنطقة بدأت الحرب في أوكرانيا، لذلك يستعد الجيش البولندي لهذا السيناريو، وسيكون لدينا حوالي 40 ألف جندي على الحدود في الأيام المقبلة".

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية البيلاروسية قرار إغلاق بولندا حدودها بأنه "غير مبرر وضد مصلحة الشعب".
