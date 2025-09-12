السلطات الأميركية أفرجت عنهم.. عمال كوريون جنوبيون عادوا إلى بلادهم

وصل مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفتهم سلطات الهجرة الأميركية في عملية دهم الأسبوع الماضي، إلى بلادهم في طائرة مستأجرة حطت في مطار إنشيون الدولي اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".



وبعد إقلاعها من في ولاية الأميركية حطت طائرة 747-8I استأجرتها الخطوط وعلى متنها أكثر من 310 كوريين جنوبيين، في الكوري الجنوبي في إنشيون.

Advertisement