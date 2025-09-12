Advertisement

عربي-دولي

السلطات الأميركية أفرجت عنهم.. عمال كوريون جنوبيون عادوا إلى بلادهم

Lebanon 24
12-09-2025 | 03:23
Doc-P-1415940-638932695538087875.jpg
Doc-P-1415940-638932695538087875.jpg photos 0
 وصل مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفتهم سلطات الهجرة الأميركية في عملية دهم الأسبوع الماضي، إلى بلادهم في طائرة مستأجرة حطت في مطار إنشيون الدولي اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبعد إقلاعها من أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية حطت طائرة بوينغ 747-8I استأجرتها الخطوط الكورية وعلى متنها أكثر من 310 كوريين جنوبيين، في المطار الكوري الجنوبي الرئيسي في إنشيون.
الكورية

أتلانتا

الرئيسي

جورجيا

المطار

جورجي

بوينغ

كوريو

