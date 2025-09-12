Advertisement

عربي-دولي

إيران: ندعم حق قطر في الدفاع عن نفسها

Lebanon 24
12-09-2025 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1415950-638932706928347728.jpg
Doc-P-1415950-638932706928347728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على قطر"، وقال:"ندعم بقوة حق دولة قطر في الدفاع عن نفسها، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ردًا على هذه الانتهاكات المتهورة".
Advertisement

وأفاد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباءبأنه كان من المقرر تلاوة بيان جمهورية إيران الإسلامية في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ولكن نظرًا لضيق الوقت وطريقة إعداد جدول الأعمال، لم تُتح الفرصة إلا لأطراف النزاع أي قطر وإسرائيل، والوفود الرفيعة المستوى المرسلة من بعض الدول (بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة)، وممثلي المجموعات الإقليمية (بما في ذلك تركيا نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي)، للتحدث، ولم تُتح هذه الفرصة لجمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب المملكة العربية السعودية، وقيرغيزستان، والبحرين، وعُمان، وعدد من الدول الأخرى المتقدمة بطلبات للتحدث.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ندعم لبنان في حقه للدفاع عن نفسه
lebanon 24
12/09/2025 12:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء
lebanon 24
12/09/2025 12:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: سنواصل دعم حماس وحزب الله ما داموا متمسّكين بمبادئهم في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم
lebanon 24
12/09/2025 12:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: حزب الله لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه
lebanon 24
12/09/2025 12:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:56 | 2025-09-12
04:43 | 2025-09-12
04:22 | 2025-09-12
03:46 | 2025-09-12
03:30 | 2025-09-12
03:23 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24