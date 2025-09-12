إيران: ندعم حق قطر في الدفاع عن نفسها

Advertisement

أكد سفير ومندوبها الدائم لدى أمير سعيد إيرواني أن "الجمهورية الإسلامية تدين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على قطر"، وقال:"ندعم بقوة حق دولة قطر في الدفاع عن نفسها، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ردًا على هذه الانتهاكات المتهورة".وأفاد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباءبأنه كان من المقرر تلاوة بيان إيران الإسلامية في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ولكن نظرًا لضيق الوقت وطريقة إعداد جدول الأعمال، لم تُتح الفرصة إلا لأطراف النزاع أي قطر وإسرائيل، والوفود الرفيعة المستوى المرسلة من بعض الدول (بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة)، وممثلي المجموعات الإقليمية (بما في ذلك نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي)، للتحدث، ولم تُتح هذه الفرصة لجمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب ، وقيرغيزستان، والبحرين، وعُمان، وعدد من الدول الأخرى المتقدمة بطلبات للتحدث.