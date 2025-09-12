29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران: ندعم حق قطر في الدفاع عن نفسها
Lebanon 24
12-09-2025
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد سفير
إيران
ومندوبها الدائم لدى
الأمم المتحدة
أمير سعيد إيرواني أن "الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
تدين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على قطر"، وقال:"ندعم بقوة حق دولة قطر في الدفاع عن نفسها، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ردًا على هذه الانتهاكات المتهورة".
Advertisement
وأفاد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباءبأنه كان من المقرر تلاوة بيان
جمهورية
إيران الإسلامية في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ولكن نظرًا لضيق الوقت وطريقة إعداد جدول الأعمال، لم تُتح الفرصة إلا لأطراف النزاع أي قطر وإسرائيل، والوفود الرفيعة المستوى المرسلة من بعض الدول (بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة)، وممثلي المجموعات الإقليمية (بما في ذلك
تركيا
نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي)، للتحدث، ولم تُتح هذه الفرصة لجمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب
المملكة العربية السعودية
، وقيرغيزستان، والبحرين، وعُمان، وعدد من الدول الأخرى المتقدمة بطلبات للتحدث.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ندعم لبنان في حقه للدفاع عن نفسه
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندعم لبنان في حقه للدفاع عن نفسه
12/09/2025 12:15:12
12/09/2025 12:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: نؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء
Lebanon 24
سلام: نؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء
12/09/2025 12:15:12
12/09/2025 12:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: سنواصل دعم حماس وحزب الله ما داموا متمسّكين بمبادئهم في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم
Lebanon 24
عراقجي: سنواصل دعم حماس وحزب الله ما داموا متمسّكين بمبادئهم في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم
12/09/2025 12:15:12
12/09/2025 12:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: حزب الله لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: حزب الله لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه
12/09/2025 12:15:12
12/09/2025 12:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
السعودية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأمير هاري في أوكرانيا بزيارة مُفاجئة
Lebanon 24
الأمير هاري في أوكرانيا بزيارة مُفاجئة
04:56 | 2025-09-12
12/09/2025 04:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا.. القبض على 161 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش"
Lebanon 24
تركيا.. القبض على 161 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش"
04:43 | 2025-09-12
12/09/2025 04:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حركت من قبل وحدة 840.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس في سوريا
Lebanon 24
حركت من قبل وحدة 840.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس في سوريا
04:22 | 2025-09-12
12/09/2025 04:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي لـ"تهجير الفلسطينيين" جوا وبحرا.. وسائل إعلام تكشف
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي لـ"تهجير الفلسطينيين" جوا وبحرا.. وسائل إعلام تكشف
03:46 | 2025-09-12
12/09/2025 03:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian": إسرائيل حلت محل إيران كأكبر تهديد أمني لدول الخليج
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian": إسرائيل حلت محل إيران كأكبر تهديد أمني لدول الخليج
03:30 | 2025-09-12
12/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
07:55 | 2025-09-11
11/09/2025 07:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
11:30 | 2025-09-11
11/09/2025 11:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
14:48 | 2025-09-11
11/09/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
14:18 | 2025-09-11
11/09/2025 02:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
08:02 | 2025-09-11
11/09/2025 08:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:56 | 2025-09-12
الأمير هاري في أوكرانيا بزيارة مُفاجئة
04:43 | 2025-09-12
تركيا.. القبض على 161 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش"
04:22 | 2025-09-12
حركت من قبل وحدة 840.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس في سوريا
03:46 | 2025-09-12
مخطط إسرائيلي لـ"تهجير الفلسطينيين" جوا وبحرا.. وسائل إعلام تكشف
03:30 | 2025-09-12
تقرير لـ"The Guardian": إسرائيل حلت محل إيران كأكبر تهديد أمني لدول الخليج
03:23 | 2025-09-12
السلطات الأميركية أفرجت عنهم.. عمال كوريون جنوبيون عادوا إلى بلادهم
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 12:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 12:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 12:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24