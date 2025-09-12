Advertisement

شهدت الجلسة الأخيرة للكابينيت بحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مخطط تهجير من ، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.وبحسب القناة الـ12 فإن المؤسسة الأمنية عرضت مخططها على نتنياهو لتهجير الفلسطينيين بدءا من الشهر القادم والذي سيحدث عبر وسائل مختلفة جوا وبحرا.وأضافت أنه من المفترض أن يعرض نتنياهو هذه الخطط على ماركو روبيو الذي يزور الأحد القادم.كما أوضحت القناة أن إسرائيل سبق وأن تواصلت مع عدة دول لاستقبال الفلسطينيين.لكن الأهم كما أضافت القناة أن إسرائيل نفسها لديها شكوك من إمكانية نجاح الخطة.فيما طالب وزراء أخرون مثل وزيرة التطوير جيلا جملئيل بضرورة إقناع مصر بأن المهجرين سيمرون عبرها على الأقل وهو ما شكك نتنياهو في نجاحه أيضاً.وكانت زارة الخارجية أكدت أن ما تردد عن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة يدخل في إطار "سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض ".وجاء في البيان أن مصر "تجدد رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو "، داعية دول العالم إلى "عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً وتمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع".(سكاي نيوز)