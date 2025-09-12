Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل غير قادرة على مُهاجمة هذه الدولة العربيّة... ما هي نقاط قوّتها؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:00
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن غارة إسرائيل الأخيرة على قطر ضد قيادات حماس أثارت تساؤلات حول مدى قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على التوغل في باقي الدول العربية ومدى حصانة هذه الدول وقدرتها على صده.
وذكرت مجلة "Military Watch" المتخصصة بالتحليلات العسكرية أن الجزائر محصنة بشكل جيد ضد أي هجمات محتملة من قبل إسرائيل بسبب منظومات التسليح المتطورة التي حصلت عليها من روسيا والصين. 

وتوضح المجلة أن إسرائيل، رغم نجاحها في تنفيذ ضربات جوية متعددة عبر المنطقة في سوريا ولبنان واليمن وقطر، إلا أنها تعتمد في قدرتها العسكرية على ضعف دفاعات خصومها أكثر من تفوقها التقني الذاتي. فالأسطول الجوي الإسرائيلي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على طائرات قديمة من طرازي F-15 وF-16، والتي تفتقر إلى أحدث تقنيات الرادار والاختراق الإلكتروني، بينما يقتصر عدد الطائرات الحديثة من طراز F-35 على عدد محدود نسبيًا.

وفي هذا السياق، تبرز الجزائر كاستثناء فريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اعتمدت استراتيجية دفاعية مستقلة منذ بداية العقد الماضي، خاصة بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2011، الذي عرّضها لوعكة أمنية حادة وأظهر مخاطر الاعتماد على دفاعات ضعيفة أمام الضربات الجوية الخارجية. ومنذ ذلك الحين، استثمرت الجزائر بكثافة في بناء شبكة دفاع جوي متكاملة ومتطورة، مستوردةً من روسيا والصين: بدءًا من أنظمة الرادار المتقدمة، مرورًا بصواريخ أرض-جو البعيدة المدى، وصولًا إلى أسطول مقاتلات حديثة، كلها خالية من القيود السياسية أو التقنية التي تفرضها الدول الغربية على حلفائها.
 
 ويتكون العمود الفقري للدفاعات الجوية الجزائرية من:

- أنظمة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى: S-300PMU-2، S-400، والصينية HQ-9

- أسطول كبير يضم أكثر من 70 مقاتلة ثقيلة من طراز Su-30MKA

- مقاتلات التفوق الجوي الحديثة Su-35

- أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى مثل BuK-M2

- مقاتلات MiG-29M

وبالتالي هذه الشبكة الدفاعية تُشكل تحديا فريدا من نوعه في المنطقة أمام أي هجوم محتمل من إسرائيل أو تركيا أو دول الغرب، حيث تعتمد الجزائر في متوسط قدراتها على طائرات مقاتلة أحدث بعقود من نظيراتها الإسرائيلية أو التركية.
