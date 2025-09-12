29
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بـ"البالونات".. الأردن يحبط محاولة لتهريب المخدرات
Lebanon 24
12-09-2025
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مصدر عسكري مسؤول في
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
(الجيش العربي) أن
المنطقة العسكرية الشرقية
تمكنت، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة عن بُعد ضمن منطقة المسؤولية.
Advertisement
وأوضح المصدر أنَّ قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية
العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من البالونات داخل الأراضي
الأردنية
، حيث تم اعتراضها وإنزالها، بحسب ما أفادت قناة "
المملكة
" شبه الرسمية.
وتبين بعد تفتيش المنطقة أن البالونات كانت مزودة بأجهزة توجيه بدائية وتحمل مواد مخدرة، فيما
تم تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) مستمرة في تطوير منظومتها الأمنية على الحدود للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب، مشدداً على أن قوات حرس الحدود تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام بالونات موجهة عن بُعد في محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، حيث سبق وأن أحبطت القوات المسلحة عدة محاولات مشابهة في الأشهر الماضية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
Lebanon 24
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
12/09/2025 22:07:07
12/09/2025 22:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
12/09/2025 22:07:07
12/09/2025 22:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
على الحدود مع سوريا… الأردن يُحبط محاولة تسلل ويضبط كمية كبيرة من المخدرات (صورة)
Lebanon 24
على الحدود مع سوريا… الأردن يُحبط محاولة تسلل ويضبط كمية كبيرة من المخدرات (صورة)
12/09/2025 22:07:07
12/09/2025 22:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل على حدوده الشمالية
Lebanon 24
الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل على حدوده الشمالية
12/09/2025 22:07:07
12/09/2025 22:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
المنطقة العسكرية الشرقية
إدارة مكافحة المخدرات
المنطقة العسكرية
الأجهزة الأمنية
الأردنية
المملكة
الأردني
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذيرات لنتنياهو: مئات الآلاف محاصرون في غزة والعملية قد تطول
Lebanon 24
تحذيرات لنتنياهو: مئات الآلاف محاصرون في غزة والعملية قد تطول
14:25 | 2025-09-12
12/09/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار أممي يُحيي "حل الدولتين".. ماذا نعرف عن مصطلحٍ ناقشته بيروت؟
Lebanon 24
قرار أممي يُحيي "حل الدولتين".. ماذا نعرف عن مصطلحٍ ناقشته بيروت؟
14:05 | 2025-09-12
12/09/2025 02:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردّت إسرائيل على قرار الأمم المتحدة بشأن "حل الدولتين"؟
Lebanon 24
كيف ردّت إسرائيل على قرار الأمم المتحدة بشأن "حل الدولتين"؟
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان: السعودية دعمتنا وأميركا غائبة نسبيًا
Lebanon 24
السودان: السعودية دعمتنا وأميركا غائبة نسبيًا
13:20 | 2025-09-12
12/09/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأغنى أغنياء العالم.. ثروات بمئات المليارات
Lebanon 24
قائمة جديدة بأغنى أغنياء العالم.. ثروات بمئات المليارات
13:00 | 2025-09-12
12/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:34 | 2025-09-11
11/09/2025 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:25 | 2025-09-12
تحذيرات لنتنياهو: مئات الآلاف محاصرون في غزة والعملية قد تطول
14:05 | 2025-09-12
قرار أممي يُحيي "حل الدولتين".. ماذا نعرف عن مصطلحٍ ناقشته بيروت؟
13:34 | 2025-09-12
كيف ردّت إسرائيل على قرار الأمم المتحدة بشأن "حل الدولتين"؟
13:20 | 2025-09-12
السودان: السعودية دعمتنا وأميركا غائبة نسبيًا
13:00 | 2025-09-12
قائمة جديدة بأغنى أغنياء العالم.. ثروات بمئات المليارات
12:47 | 2025-09-12
في بيان رسمي… هذا ما أعلنته "حماس" عن خليل الحية
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 22:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 22:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 22:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24