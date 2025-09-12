أعلن مصدر عسكري مسؤول في (الجيش العربي) أن تمكنت، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة عن بُعد ضمن منطقة المسؤولية.

وأوضح المصدر أنَّ قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من البالونات داخل الأراضي ، حيث تم اعتراضها وإنزالها، بحسب ما أفادت قناة " " شبه الرسمية.





وتبين بعد تفتيش المنطقة أن البالونات كانت مزودة بأجهزة توجيه بدائية وتحمل مواد مخدرة، فيما تم تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) مستمرة في تطوير منظومتها الأمنية على الحدود للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب، مشدداً على أن قوات حرس الحدود تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.