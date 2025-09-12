Advertisement

عربي-دولي

بـ"البالونات".. الأردن يحبط محاولة لتهريب المخدرات

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:50
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) أن المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة عن بُعد ضمن منطقة المسؤولية.
وأوضح المصدر أنَّ قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من البالونات داخل الأراضي الأردنية، حيث تم اعتراضها وإنزالها، بحسب ما أفادت قناة "المملكة" شبه الرسمية.


وتبين بعد تفتيش المنطقة أن البالونات كانت مزودة بأجهزة توجيه بدائية وتحمل مواد مخدرة، فيما تم تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) مستمرة في تطوير منظومتها الأمنية على الحدود للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب، مشدداً على أن قوات حرس الحدود تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.
 

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام بالونات موجهة عن بُعد في محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، حيث سبق وأن أحبطت القوات المسلحة عدة محاولات مشابهة في الأشهر الماضية.
