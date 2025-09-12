هجوم إعلامي إسرائيلي يطال مصر.. ما القصة؟

شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوماً لاذعاً على مصر، متهمة إياها بـ"احتكار العلاقة مع ومنع التطبيع الشعبي".

وفي تقرير لقناة "i24 News" ، نقلت عن البروفيسور مائير متسري، أستاذ العلوم السياسية العبرية بالقدس، قوله إن "السلطات تحتكر العلاقة مع إسرائيل، وتمنع أي شكل من أشكال التطبيع الشعبي".





وأضاف متسري أنَّ تفرض رقابة صارمة على أي تفاعل شعبي أو ثقافي مع إسرائيل، مشيراً إلى أن مصر "تستفيد من وجود عدو متربص بها ومؤامرات تحاك لها"، في إشارة ضمنية إلى أن النظام المصري يوظف التوتر مع إسرائيل داخلياً لتعزيز شرعيته.





وفي سياق الحديث عن الخلافات الحالية، ادعى متسري إن تصريحات مكتب ضد مصر، والتي تحدثت عن "انتهاكات خطيرة لاتفاقية السلام"، جاءت "من منطلق المحبة لمصر ودورها الإقليمي، ومن أجل دعم السلام وترسيخ المعاهدة القائمة".