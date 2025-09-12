29
هجوم إعلامي إسرائيلي يطال مصر.. ما القصة؟
Lebanon 24
12-09-2025
|
06:58
A-
A+
شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوماً لاذعاً على مصر، متهمة إياها بـ"احتكار العلاقة مع
إسرائيل
ومنع التطبيع الشعبي".
وفي تقرير لقناة "i24 News"
الإسرائيلية
، نقلت عن البروفيسور مائير متسري، أستاذ العلوم السياسية
في الجامعة
العبرية بالقدس، قوله إن "السلطات
المصرية
تحتكر العلاقة مع إسرائيل، وتمنع أي شكل من أشكال التطبيع الشعبي".
وأضاف متسري أنَّ
القاهرة
تفرض رقابة صارمة على أي تفاعل شعبي أو ثقافي مع إسرائيل، مشيراً إلى أن مصر
"تستفيد من وجود عدو متربص بها ومؤامرات تحاك لها"، في إشارة ضمنية إلى أن النظام المصري يوظف التوتر مع إسرائيل داخلياً لتعزيز شرعيته.
وفي سياق الحديث عن الخلافات الحالية، ادعى متسري إن تصريحات مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
ضد مصر، والتي تحدثت عن "انتهاكات خطيرة لاتفاقية السلام"، جاءت "من منطلق المحبة لمصر ودورها الإقليمي، ومن أجل دعم السلام وترسيخ المعاهدة القائمة".
وزعم أن إسرائيل "طوال سنوات كانت تتجنب الحديث عن تهريب السلاح من مصر لغزة حتى لا تحرج القاهرة"، لكنها اليوم "لم تعد قادرة على الصمت بسبب التمادي المصري".
(روسيا اليوم)
