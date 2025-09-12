بعد الانتهاكات في بولندا.. تدريبات عسكرية روسية-بيلاروسية تثير قلق الناتو

Advertisement

باشرت وحليفتها بيلاروسيا الجمعة تدريبات عسكرية مشتركة واسعة، ما أثار قلق دول (الناتو)، بعد أيام من انتهاك يُعتقد أنها روسية المجال الجوي البولندي.وتأتي هذه المناورات في وقت يحقق فيه الجيش الروسي تقدماً على ويكثف هجماته الجوية على المدن الأوكرانية.وقبيل بدء التدريبات، أعلنت روسيا أنها أسقطت 221 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في واحدة من أوسع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية منذ بدء النزاع.وقالت في بيان: "بدأت المناورات الاستراتيجية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية"، التي تستمر حتى الثلاثاء قرب مدينة شرقي مينسك. وأضافت أن بعض "التمارين العملية" ستجري على الأراضي الروسية وفي بحر بارنتس والبحر البلطيقي.وأعربت كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا عن استيائها من المناورات المقامة قرب حدودها، وعززت التدابير الأمنية وفرضت قيوداً على الملاحة الجوية، فيما أغلقت وارسو الحدود تماماً مع بيلاروسيا خلال التدريبات.وطالبت روسيا وارسو بإعادة النظر في قرار إغلاق الحدود، معتبرة الإجراءات بمثابة "مواجهة".وجاءت هذه التطورات بعد توغل حوالي 20 مسيرة في المجال الجوي البولندي، اعتبرته وارسو وحلفاؤها استفزازاً متعمداً، بينما نفت ذلك. واستعانت وارسو بطائراتها وطائرات لإسقاط المسيرات، ووصف رئيس الوزراء البولندي توسك الحادثة بأنها الأقرب "إلى نزاع مفتوح" منذ الحرب العالمية الثانية.