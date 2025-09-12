Advertisement

عربي-دولي

الشرع استقبل برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:52
استقبل الرئيس السوريّ أحمد الشرع، وعقيلته لطيفة الدروبي، في قصر الشعب في دمشق، قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال تشارلز برادلي كوبر، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا توم برّاك، والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وبحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
 
 
وعكس اللقاء الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24