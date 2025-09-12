الشرع استقبل برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية

استقبل الرئيس السوريّ ، وعقيلته لطيفة الدروبي، في قصر الشعب في ، الأميركية الأدميرال برادلي ، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب للولايات المتحدة الأميركية إلى ، والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وبحث اللقاء التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وعكس اللقاء الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.