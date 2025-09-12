وزير خارجية أميركا في إسرائيل غداً... ماذا سيُناقش هناك؟

قال نائب المتحدث باسم تومي بيجوت، إنّ الوزير ماركو روبيو يتوجّه يوم غدّ إلى ، قبل الانضمام إلى في زيارته المقررة إلى الأسبوع المقبل.

Advertisement

وبحسب بيجوت، فإنّ روبيو سيُؤكّد على الأهداف المشتركة بينها وبين ، وهي ضمان عدم عودة إلى حكم غزة أبدا وإعادة الرهائن.





وأشار إلى أنّ روبيو والقادة الإسرائيليين سيناقشون أيضاً "الأعمال المعادية لإسرائيل، فضلاً عن الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية ما يعد مكافأة لحماس والحرب القضائية في المحكمتين الجنائية الدولية والعدل الدولية". (العربية)