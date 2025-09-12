Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية أميركا في إسرائيل غداً... ماذا سيُناقش هناك؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:24
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت، إنّ الوزير ماركو روبيو يتوجّه يوم غدّ إلى إسرائيل، قبل الانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته المقررة إلى بريطانيا الأسبوع المقبل.
وبحسب بيجوت، فإنّ روبيو سيُؤكّد في إسرائيل على الأهداف المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة، وهي ضمان عدم عودة حماس إلى حكم غزة أبدا وإعادة الرهائن.

وأشار إلى أنّ روبيو والقادة الإسرائيليين سيناقشون أيضاً "الأعمال المعادية لإسرائيل، فضلاً عن الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية ما يعد مكافأة لحماس والحرب القضائية في المحكمتين الجنائية الدولية والعدل الدولية". (العربية)
 
 
 
