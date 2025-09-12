Advertisement

عربي-دولي

خلال يومين فقط... إليكم عدد المسيّرات التي أسقطتها بولندا

Lebanon 24
12-09-2025 | 11:41
Doc-P-1416152-638932999733758469.png
Doc-P-1416152-638932999733758469.png photos 0
أعلن نائب وزير الدفاع البولندي، سيزاري تومتشيك، أن الجيش البولندي، بالتعاون مع حلفاء "الناتو"، قد يكون أسقط ما يصل إلى ست طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد خلال ليل 9 – 10 أيلول.
وقال تومتشيك في مؤتمر صحفي بثته قناة "TVP Info": "لدينا معلومات موثوقة عن ثلاث طائرات بدون طيار تم إسقاطها وكانت قد تهدد بولندا. الإسقاط الرابع محتمل، والخامس والسادس ممكن، وهذا موضوع للتحليل".



بالإضافة إلى ذلك، أوضح الاختلاف في البيانات حول الانتهاكات المسجلة للمجال الجوي البولندي ليلا من 9 إلى 10 أيلول بين الحكومة ومكتب الرئيس بـ"خصائص أنظمة الكشف".
