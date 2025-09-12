خلال يومين فقط... إليكم عدد المسيّرات التي أسقطتها بولندا

أعلن البولندي، سيزاري تومتشيك، أن الجيش البولندي، بالتعاون مع حلفاء " "، قد يكون أسقط ما يصل إلى ست طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد خلال ليل 9 – 10 أيلول.

وقال تومتشيك في بثته قناة "TVP Info": "لدينا معلومات موثوقة عن ثلاث طائرات بدون طيار تم إسقاطها وكانت قد تهدد . الإسقاط الرابع محتمل، والخامس والسادس ممكن، وهذا موضوع للتحليل".







بالإضافة إلى ذلك، أوضح الاختلاف في البيانات حول الانتهاكات المسجلة للمجال الجوي البولندي ليلا من 9 إلى 10 أيلول بين الحكومة ومكتب الرئيس بـ"خصائص أنظمة الكشف".