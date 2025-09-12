استهدفت المنازل والأبراج.. استشهاد 70 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة

Advertisement

أدت على أحياء الشيخ وجباليا النزلة منذ فجر اليوم السبت إلى استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة العشرات بينهم 56 في مدينة غزة وحدها.فقد استهدفت الغارات منازل سكنية وأبراجا تؤوي نازحين، إضافة إلى مدارس وخيام مكتظة بالمدنيين.وقال مصدر فلسطيني إن الجيش شن أكثر من 18 غارة استهدفت مدارس تؤوي نازحين وخيام إيواء ومنازل مأهولة، بعد أن طلب من سكان بعضها الإخلاء تمهيدا لقصفها.كما قصف منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ودمر مدرسة تضم نازحين، و16 بناية سكنية منذ ساعات الصباح، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات إلى الشوارع في ظل غياب أماكن للإيواء والحماية بفعل القصف المتواصل.وأفادت مصادر محلية أن مئات نزحوا من مدينة غزة باتجاه منطقة المواصي غرب جنوبي القطاع، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، فيما اضطرت بعض العائلات إلى العودة مجددا إلى غزة لعدم توفر أماكن مناسبة للنزوح في الجنوب.في سياق متصل، فجّر الجيش الإسرائيلي عبوات ناسفة (ريبورتات مفخخة) في مناطق شرق حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى تدمير كامل لعدد من المنازل والمباني السكنية بفعل قوة الانفجارات.(العربية)