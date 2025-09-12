Advertisement

عربي-دولي

استهدفت المنازل والأبراج.. استشهاد 70 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:38
أدت الغارات الإسرائيلية على أحياء الشيخ رضوان وجباليا النزلة منذ فجر اليوم السبت إلى استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة العشرات بينهم 56 في مدينة غزة وحدها.
فقد استهدفت الغارات منازل سكنية وأبراجا تؤوي نازحين، إضافة إلى مدارس وخيام مكتظة بالمدنيين.

وقال مصدر فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 18 غارة استهدفت مدارس تؤوي نازحين وخيام إيواء ومنازل مأهولة، بعد أن طلب من سكان بعضها الإخلاء تمهيدا لقصفها.

كما قصف منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ودمر مدرسة تضم نازحين، و16 بناية سكنية منذ ساعات الصباح، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات إلى الشوارع في ظل غياب أماكن للإيواء والحماية بفعل القصف المتواصل.

وأفادت مصادر محلية أن مئات الفلسطينيين نزحوا من مدينة غزة باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، فيما اضطرت بعض العائلات إلى العودة مجددا إلى غزة لعدم توفر أماكن مناسبة للنزوح في الجنوب.

في سياق متصل، فجّر الجيش الإسرائيلي عبوات ناسفة (ريبورتات مفخخة) في مناطق شرق حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى تدمير كامل لعدد من المنازل والمباني السكنية بفعل قوة الانفجارات.(العربية)



