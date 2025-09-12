29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استهدفت المنازل والأبراج.. استشهاد 70 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة
Lebanon 24
12-09-2025
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدت
الغارات
الإسرائيلية
على أحياء الشيخ
رضوان
وجباليا النزلة منذ فجر اليوم السبت إلى استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة العشرات بينهم 56 في مدينة غزة وحدها.
Advertisement
فقد استهدفت الغارات منازل سكنية وأبراجا تؤوي نازحين، إضافة إلى مدارس وخيام مكتظة بالمدنيين.
وقال مصدر فلسطيني إن الجيش
الإسرائيلي
شن أكثر من 18 غارة استهدفت مدارس تؤوي نازحين وخيام إيواء ومنازل مأهولة، بعد أن طلب من سكان بعضها الإخلاء تمهيدا لقصفها.
كما قصف منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ودمر مدرسة تضم نازحين، و16 بناية سكنية منذ ساعات الصباح، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات إلى الشوارع في ظل غياب أماكن للإيواء والحماية بفعل القصف المتواصل.
وأفادت مصادر محلية أن مئات
الفلسطينيين
نزحوا من مدينة غزة باتجاه منطقة المواصي غرب
خان يونس
جنوبي القطاع، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، فيما اضطرت بعض العائلات إلى العودة مجددا إلى غزة لعدم توفر أماكن مناسبة للنزوح في الجنوب.
في سياق متصل، فجّر الجيش الإسرائيلي عبوات ناسفة (ريبورتات مفخخة) في مناطق شرق حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى تدمير كامل لعدد من المنازل والمباني السكنية بفعل قوة الانفجارات.(العربية)
مواضيع ذات صلة
استشهاد 4 فلسطينيات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Lebanon 24
استشهاد 4 فلسطينيات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
13/09/2025 11:06:21
13/09/2025 11:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد امرأة وطفلها في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة
Lebanon 24
استشهاد امرأة وطفلها في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة
13/09/2025 11:06:21
13/09/2025 11:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد طفلين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المعسكر الغربي في خانيونس
Lebanon 24
استشهاد طفلين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المعسكر الغربي في خانيونس
13/09/2025 11:06:21
13/09/2025 11:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد طفلة وإصابة 8 جراء قصف إسرائيلي استهدف أبراج القسطل شرقي دير البلح
Lebanon 24
استشهاد طفلة وإصابة 8 جراء قصف إسرائيلي استهدف أبراج القسطل شرقي دير البلح
13/09/2025 11:06:21
13/09/2025 11:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
خان يونس
إسرائيل
الغارات
فلسطين
جباليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرارات بلا مخالب في مواجهة مشروع "إسرائيل الكبرى"!
Lebanon 24
قرارات بلا مخالب في مواجهة مشروع "إسرائيل الكبرى"!
04:00 | 2025-09-13
13/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجسام غريبة قبالة سواحل كاليفورنيا.. هذا ما كشفه ضابط أميركي
Lebanon 24
أجسام غريبة قبالة سواحل كاليفورنيا.. هذا ما كشفه ضابط أميركي
04:00 | 2025-09-13
13/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رداءة في الصوت والصورة.. السوريون غاضبون بسبب مقابلة الشرع واعتذار وتوضيح من التلفزيون
Lebanon 24
رداءة في الصوت والصورة.. السوريون غاضبون بسبب مقابلة الشرع واعتذار وتوضيح من التلفزيون
03:58 | 2025-09-13
13/09/2025 03:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سوشيلا كاركي... قاضية سابقة في مهمة صعبة ولحظات فارقة بعد العاصفة
Lebanon 24
سوشيلا كاركي... قاضية سابقة في مهمة صعبة ولحظات فارقة بعد العاصفة
03:47 | 2025-09-13
13/09/2025 03:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء بالفاشر... والجيش السوداني يحبط هجوماً بالمسيرات على الأبيض
Lebanon 24
هدوء بالفاشر... والجيش السوداني يحبط هجوماً بالمسيرات على الأبيض
03:42 | 2025-09-13
13/09/2025 03:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2025-09-13
قرارات بلا مخالب في مواجهة مشروع "إسرائيل الكبرى"!
04:00 | 2025-09-13
أجسام غريبة قبالة سواحل كاليفورنيا.. هذا ما كشفه ضابط أميركي
03:58 | 2025-09-13
رداءة في الصوت والصورة.. السوريون غاضبون بسبب مقابلة الشرع واعتذار وتوضيح من التلفزيون
03:47 | 2025-09-13
سوشيلا كاركي... قاضية سابقة في مهمة صعبة ولحظات فارقة بعد العاصفة
03:42 | 2025-09-13
هدوء بالفاشر... والجيش السوداني يحبط هجوماً بالمسيرات على الأبيض
03:30 | 2025-09-13
إسرائيل تستعد لاستئناف الغارات الجوية على إيران.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 11:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 11:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 11:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24