أطلق من اليمن.. إسرائيل تعترض صاروخا ودوي صفارات الإنذار في مناطق عدة

اعترضت صاروخا أطلق من اليمن بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل الأراضي .وكان الجيش ، قد أفاد بأن "صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة بإسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن".وأوضح أنه "تم اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل".كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي انفجارات في أجواء ، يعتقد أنها ناجمة عن اعتراض الصاروخ.(سكاي نيوز)