عربي-دولي
أطلق من اليمن.. إسرائيل تعترض صاروخا ودوي صفارات الإنذار في مناطق عدة
Lebanon 24
13-09-2025
|
00:34
A-
A+
اعترضت
إسرائيل
صاروخا أطلق من اليمن بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل الأراضي
الإسرائيلية
.
وكان الجيش
الإسرائيلي
، قد أفاد بأن "صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة بإسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن".
وأوضح أنه "تم اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل".
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي انفجارات في أجواء
الضفة الغربية
، يعتقد أنها ناجمة عن اعتراض الصاروخ.(سكاي نيوز)
