موسكو تدمر مسيّرات أوكرانية.. واستسلام ضباط أوكرانيين على محور زابوريجيا

تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية من إسقاط وتدمير 42 مسيّرة أوكرانية خلال ليل الجمعةـ السبت ، كما كشفت عن استسلام عدد من ضباط المخابرات للقوات الروسية في مقاطعة زابوريجيا.فقد أفادت ، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 42 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البلاد، خلال الليل.وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 15 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، و12 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق أراضي ، وواحدة فوق أراضي مقاطعات كالوغا، وكورسك، وسمولينسك".من جهة أخرى، قال قائد وحدة المستقلة، الملقب بـ"فايكينغ" لوكالة " " إن ضباطا من العامة الأوكرانية استسلموا لمقاتلي القوات الروسية المجوقلة على محور زابوريجيا.وأضاف أن استسلام ضباط الاستخبارات الأوكرانيين، جاء نتيجة عملية ناجحة لاستدراج عدد من مسلحي القوات الأوكرانية، إلى مواقع يسيطر عليها الجيش الروسي.(سكاي نيوز)