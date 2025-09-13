رداءة في الصوت والصورة.. السوريون غاضبون بسبب مقابلة الشرع واعتذار وتوضيح من التلفزيون

تسببت المقابلة التي ظهر فيها الرئيس السوري لأول مرة على قناة "الإخبارية " أمس الجمعة موجة انتقادات بين العديد من السوريين.



فقد أبدى بعض السوريين امتعاضهم من رداءة الصوت، وحتى الصورة أيضاً، حيث بدت الإضاءة خافتة، واللقطات بعيدة أيضا أحيانا.



فيما تساءل البعض "أين ذهبت الكفاءات في الإعلام السوري"، ولماذا لا يعمل أصحاب الاختصاص والكفاءة في المكان المناسب.



بينما علق آخرون متسائلين "إن كان هذا ما حصل مع الرئيس.. فكيف الحري بمقابلات أخرى"



في حين وجه العديد من المنتقدين سهامهم نحو حمزة .



اعتذار وتوضيح

في المقابل، دافع البعض عن حال الإعلام في بلاد خرجت لتوها من حرب مدمرة استمرت 14 عاماً. كما أوضح آخرون أن الكفاءات موجودة فعلاً، لكن التمويل ضعيف والتقنيات الحديثة أيضا.

تعتذر الإخبارية السورية لمتابعيها عن وجود خلل فني في الصوت ناجم عن عطل طارئ في جهاز البث خلال لقاء السيّد



تعتذر الإخبارية السورية لمتابعيها عن وجود خلل فني في الصوت ناجم عن عطل طارئ في جهاز البث خلال لقاء السيّد

يمكنكم حضور اللقاء كاملاً بنسخته الأصلية على منصة عبر الرابط:https://t.co/OpgVq5ZjfO#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/wgf1QhhDlD — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 12, 2025

أمام هذا الجدل الذي امتد طوال ساعات منذ مساء أمس الجمعة، خرجت الإخبارية السورية مقدمة اعتذارها، وموضحة في تغريدة على حسابها في إكس أنه "طرأ خلل فني في الصوت ناجم عن عطل طارئ في جهاز البث". ونشرت رابطاً جديدا واضحا لمقابلة الشرع كاملة يمكن متابعتها على يوتيوب.(العربية)









