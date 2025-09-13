29
عربي-دولي
مفاجأة جديدة عن هجوم الدوحة.. الصواريخ حلّقت فوق البحر!
Lebanon 24
13-09-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير جديد نُشر الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنَّ
إسرائيل
نفذت الهجوم المفاجئ على قيادة حركة "
حماس
"
الفلسطينية
في الدوحة، بصواريخ بعيدة المدى أُطلقت من مقاتلات، كانت تحلق فوق البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
عن الصحيفة الأميركية قولها إنَّ سلاح الجو
الإسرائيلي
استخدم 8 مقاتلات من طرازF-15 و4 طائرات شبح F-35 في عمليته، ما سمح له بتجنب عبور المجالات الجوية للدول العربية المجاورة.
وأوضح التقرير أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صواريخ باليستية بعيدة المدى نحو الدوحة عبر البحر الأحمر، فيما رصدت أقمار صناعية أميركية المسار الحراري للصواريخ، مؤكدةً أن الهدف كان الدوحة.
وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن مبنى في الدوحة تعرض لأضرار جسيمة، حيث دُمّر الطابق الأوسط وجزء من الطابق الأرضي.
ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين أن
واشنطن
لم تُبلغ مسبقاً بالعملية، وأُخطر الجيش الأميركي قبل دقائق فقط من التنفيذ، دون إمكانية للتدخل أو إيقافه، في خطوة، قال أحد المسؤولين في
وزارة الدفاع
الأميركية، إنها "لا تتيح أي فرصة لإيقاف العملية أو تغيير مسارها".
ومن جهته، أجرى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اتصالًا هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر فيه عن استيائه من الهجوم، وسعى إلى طمأنة القطريين على أن مثل هذه الهجمات لن تتكرر. كذلك، قال
ترامب
إنه غير راض عن الضربة الإسرائيلية التي وصفها بعمل منفرد لا يخدم المصالح الأميركية أو الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، أعلنت حركة حماس أمس الجمعة أن رئيسها في غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، نجا من الهجوم، فيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن التقديرات
في إسرائيل
تشير إلى أن محاولة اغتيال قيادات حماس في الدوحة فشلت فشلاً ذريعاً.
رئيس الوزراء الإسرائيلي
