مفاجأة جديدة عن هجوم الدوحة.. الصواريخ حلّقت فوق البحر!

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير جديد نُشر الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنَّ نفذت الهجوم المفاجئ على قيادة حركة " " في الدوحة، بصواريخ بعيدة المدى أُطلقت من مقاتلات، كانت تحلق فوق البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الصحيفة الأميركية قولها إنَّ سلاح الجو استخدم 8 مقاتلات من طرازF-15 و4 طائرات شبح F-35 في عمليته، ما سمح له بتجنب عبور المجالات الجوية للدول العربية المجاورة.





وأوضح التقرير أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صواريخ باليستية بعيدة المدى نحو الدوحة عبر البحر الأحمر، فيما رصدت أقمار صناعية أميركية المسار الحراري للصواريخ، مؤكدةً أن الهدف كان الدوحة.





وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن مبنى في الدوحة تعرض لأضرار جسيمة، حيث دُمّر الطابق الأوسط وجزء من الطابق الأرضي.





ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين أن لم تُبلغ مسبقاً بالعملية، وأُخطر الجيش الأميركي قبل دقائق فقط من التنفيذ، دون إمكانية للتدخل أو إيقافه، في خطوة، قال أحد المسؤولين في الأميركية، إنها "لا تتيح أي فرصة لإيقاف العملية أو تغيير مسارها".