الدعم السريع ترحب بدعوة "الرباعية" للسلام في السودان

رحبت حكومة الدعم السريع بدعوة "الرباعية" للسلام في .وقالت: نؤكد التعاون التام لدخول المساعدات الإنسانية إلى السودان.وأشار الى أن: لا سلام في السودان إلا بعزل المنظومة المتطرفة التي أشعلت الحرب. (الحدث)