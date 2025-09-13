Advertisement

الدعم السريع ترحب بدعوة "الرباعية" للسلام في السودان

رحبت حكومة الدعم السريع بدعوة "الرباعية" للسلام في السودان.
وقالت: نؤكد التعاون التام لدخول المساعدات الإنسانية إلى السودان.
وأشار الى أن: لا سلام في السودان إلا بعزل المنظومة المتطرفة التي أشعلت الحرب. (الحدث)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24