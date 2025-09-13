29
عربي-دولي
في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة
Lebanon 24
13-09-2025
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة جديدة تعكس تشدد النظام في مواجهة ما يعتبره "اختراقاً ثقافياً"، أصدر زعيم
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون تعليمات صارمة بحظر استخدام عدد من الكلمات الأجنبية، من بينها "هامبرغر"، و"Karaoke"، و"آيس كريم"، باعتبارها كلمات ذات طابع غربي لا تتماشى مع هوية البلاد الاشتراكية.
وبحسب صحيفة "ذا صن"
البريطانية
، لا تقتصر هذه التعليمات على عامة الشعب فحسب، بل تشمل أيضاً المرشدين السياحيين العاملين في منتجع وونسان السياحي المطل على بحر
اليابان
، وهو مشروع يروّج له النظام على أنه واجهة تعكس صورة
كوريا
الشمالية أمام العالم.
ووفق موقع "
ديلي
إن كيه" المعارض، يخضع ما بين 20 إلى 30 مرشداً سياحياً لدورة تدريبية مكثفة بإشراف كوادر من حزب العمال الكوري
الشمالي
، تهدف إلى تلقينهم مفردات بديلة للمصطلحات الأجنبية وضمان التزامهم باستخدام اللغة
الكورية
الشمالية التقليدية. ويتضمن التدريب تعليمات دقيقة حول التعامل مع السياح، وحفظ شعارات رسمية، واستخدام عبارات بديلة، مثل "خبز مزدوج مع لحم مفروم" بدلاً من "هامبرغر"، و"إسيكيمو" بدلاً من "آيس كريم"، ووصف أجهزة
Karaoke
بأنها "آلات المرافقة على الشاشة".
ولا تقتصر هذه التغييرات على الجانب اللغوي فقط، بل هي جزء من سياسة أوسع لإقصاء النفوذ الثقافي الخارجي، خاصة من كوريا الجنوبية والغرب، باعتبار مفرداتهما تهديداً ثقافياً وسياسياً. وبعد انتهاء
الدورة
، يُلزم المتدربون باجتياز اختبار نهائي يثبت التزامهم الكامل بالتعليمات قبل السماح لهم بمواصلة عملهم. (العين)
