Advertisement

عربي-دولي

في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة

Lebanon 24
13-09-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1416525-638933845743616629.png
Doc-P-1416525-638933845743616629.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة جديدة تعكس تشدد النظام في مواجهة ما يعتبره "اختراقاً ثقافياً"، أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعليمات صارمة بحظر استخدام عدد من الكلمات الأجنبية، من بينها "هامبرغر"، و"Karaoke"، و"آيس كريم"، باعتبارها كلمات ذات طابع غربي لا تتماشى مع هوية البلاد الاشتراكية.
Advertisement

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، لا تقتصر هذه التعليمات على عامة الشعب فحسب، بل تشمل أيضاً المرشدين السياحيين العاملين في منتجع وونسان السياحي المطل على بحر اليابان، وهو مشروع يروّج له النظام على أنه واجهة تعكس صورة كوريا الشمالية أمام العالم.

ووفق موقع "ديلي إن كيه" المعارض، يخضع ما بين 20 إلى 30 مرشداً سياحياً لدورة تدريبية مكثفة بإشراف كوادر من حزب العمال الكوري الشمالي، تهدف إلى تلقينهم مفردات بديلة للمصطلحات الأجنبية وضمان التزامهم باستخدام اللغة الكورية الشمالية التقليدية. ويتضمن التدريب تعليمات دقيقة حول التعامل مع السياح، وحفظ شعارات رسمية، واستخدام عبارات بديلة، مثل "خبز مزدوج مع لحم مفروم" بدلاً من "هامبرغر"، و"إسيكيمو" بدلاً من "آيس كريم"، ووصف أجهزة Karaoke بأنها "آلات المرافقة على الشاشة".

ولا تقتصر هذه التغييرات على الجانب اللغوي فقط، بل هي جزء من سياسة أوسع لإقصاء النفوذ الثقافي الخارجي، خاصة من كوريا الجنوبية والغرب، باعتبار مفرداتهما تهديداً ثقافياً وسياسياً. وبعد انتهاء الدورة، يُلزم المتدربون باجتياز اختبار نهائي يثبت التزامهم الكامل بالتعليمات قبل السماح لهم بمواصلة عملهم. (العين)
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية: وقف البث الدعائي على الحدود مع كوريا الشمالية
lebanon 24
13/09/2025 19:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه الدولة.. "القصائد الغزلية" ممنوعة
lebanon 24
13/09/2025 19:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: لا نهتم بما تقوم به كوريا الجنوبية ولن نتحاور معها
lebanon 24
13/09/2025 19:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تقول إنها ترفض المبادرات التصالحية من قبل كوريا الجنوبية
lebanon 24
13/09/2025 19:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

كوريا الشمالية

البريطانية

الاشتراكي

البريطاني

الكورية

اليابان

الشمالي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-13
11:54 | 2025-09-13
11:29 | 2025-09-13
11:00 | 2025-09-13
10:36 | 2025-09-13
10:30 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24