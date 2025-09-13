في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة

Advertisement

وبحسب صحيفة "ذا صن" ، لا تقتصر هذه التعليمات على عامة الشعب فحسب، بل تشمل أيضاً المرشدين السياحيين العاملين في منتجع وونسان السياحي المطل على بحر ، وهو مشروع يروّج له النظام على أنه واجهة تعكس صورة الشمالية أمام العالم.ووفق موقع " إن كيه" المعارض، يخضع ما بين 20 إلى 30 مرشداً سياحياً لدورة تدريبية مكثفة بإشراف كوادر من حزب العمال الكوري ، تهدف إلى تلقينهم مفردات بديلة للمصطلحات الأجنبية وضمان التزامهم باستخدام اللغة الشمالية التقليدية. ويتضمن التدريب تعليمات دقيقة حول التعامل مع السياح، وحفظ شعارات رسمية، واستخدام عبارات بديلة، مثل "خبز مزدوج مع لحم مفروم" بدلاً من "هامبرغر"، و"إسيكيمو" بدلاً من "آيس كريم"، ووصف أجهزةبأنها "آلات المرافقة على الشاشة".ولا تقتصر هذه التغييرات على الجانب اللغوي فقط، بل هي جزء من سياسة أوسع لإقصاء النفوذ الثقافي الخارجي، خاصة من كوريا الجنوبية والغرب، باعتبار مفرداتهما تهديداً ثقافياً وسياسياً. وبعد انتهاء ، يُلزم المتدربون باجتياز اختبار نهائي يثبت التزامهم الكامل بالتعليمات قبل السماح لهم بمواصلة عملهم. (العين)