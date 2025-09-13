Advertisement

عربي-دولي

قبل زيارة ترامب التاريخية.. بريطانيا تتحول إلى حصن أمني

Lebanon 24
13-09-2025 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1416526-638933852656234680.png
Doc-P-1416526-638933852656234680.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية، تستعد بريطانيا لتنفيذ واحدة من "أضخم" الخطط الأمنية في تاريخها، وسط تصاعد المخاوف على سلامته بعد سلسلة الحوادث الأمنية الأخيرة.
Advertisement

وقال غراهام ويتون، الضابط السابق في شرطة سكوتلاند يارد والمسؤول عن تأمين زيارة الرئيس جورج بوش عام 2003 خلال حرب العراق، إن مستوى الحماية المخصص لترامب "فاق كل المقاييس"، مشيرًا إلى أن المخاطر الراهنة تتجاوز بكثير ما واجهوه قبل عقدين من الزمن.

وأوضح ويتون أن محاولة اغتيال ترامب في تموز الماضي دفعت الأجهزة الأميركية إلى رفع الإجراءات الأمنية إلى أقصى درجاتها، لكن حادث إطلاق النار على الناشط اليميني تشارلي كيرك هذا الأسبوع جعل الخطة "تتصاعد إلى مستوى جديد كليًا"، بحسب صحيفة "التايمز".

رغم اعتياد الرؤساء الأمريكيين على التحرك في مواكب سيارات داخل لندن، إلا أن تحركات ترامب ستعتمد بشكل كبير على المروحيات لتقليل المخاطر. فالموكب الرئاسي في السيارة التي تلقب بـ"الوحش" سيتطلب نحو 20 مركبة، وهو ما لا يسمح به الواقع الأمني والمروري في العاصمة البريطانية، بحسب ويتون.

ومن المقرر أن تجري الزيارة التي تمتد ليومين، وتشمل الإقامة في قلعة وندسور، بعيدًا عن الجمهور. وبخلاف زيارة بوش عام 2003 التي شملت جولة في حانة صغيرة بمقاطعة دورهام برفقة توني بلير، فإن أجندة ترامب ستكون "خلف الأبواب المغلقة" بسبب "التحديات الأمنية الهائلة".

وأشار ويتون إلى أن الطلبات الأميركية الخاصة بالتأمين "ستُلبى بالكامل تقريبًا"، بما في ذلك احتمال السماح لعناصر الحماية الأميركية بحمل أسلحتهم داخل المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات بين الجانبين ستُعقد يوميًا لتحديث الخطة وفق أي مستجدات.

وقال ويتون: "نحن الآن في عالم مختلف، فالأمور خرجت عن نطاق المقارنة مع الماضي، وهذا سيكون بلا شك أضخم انتشار أمني رئاسي في التاريخ".

وستشهد العملية، التي ستتكلّف ملايين الجنيهات، أكبر عمليات نشر الطائرات المسيّرة في تاريخ الشرطة البريطانية، في وقت تستعد فيه جماعات مناهضة، أبرزها "ائتلاف أوقفوا ترامب"، لتنظيم احتجاجات في وندسور ولندن.

ورغم القيود الأمنية، ستتخلل الزيارة لحظات بروتوكولية بارزة؛ إذ سيستقبل الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا صباح الأربعاء في أراضي قلعة وندسور، قبل أن يرافقاهما للقاء الملك والملكة في مراسم استقبال مفتوحة.

كما سيحظى ترامب بعرض جوي مميز يشارك فيه فريق "السهم الأحمر" البريطاني ومقاتلات أميركية وبريطانية من طراز "إف-35"، بالإضافة إلى عرض عسكري تقليدي بعنوان "بيتينغ ريتريت". أما جولة العربة الملكية فستقتصر على متنزه "هوم بارك" داخل القلعة. (العين)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يشيد بقرار ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا ويصفه بـ "التاريخي"
lebanon 24
13/09/2025 20:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة أورتاغوس لبيروت قريبا ستكون ذات طابع أمني فقط (الحدث)
lebanon 24
13/09/2025 20:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"
lebanon 24
13/09/2025 20:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
lebanon 24
13/09/2025 20:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

المملكة

العراق

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-09-13
12:00 | 2025-09-13
11:54 | 2025-09-13
11:18 | 2025-09-13
11:00 | 2025-09-13
10:36 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24