قبل زيارة ترامب التاريخية.. بريطانيا تتحول إلى حصن أمني

Advertisement

وقال غراهام ويتون، الضابط السابق في شرطة سكوتلاند يارد والمسؤول عن تأمين زيارة الرئيس بوش عام 2003 خلال حرب ، إن مستوى الحماية المخصص لترامب "فاق كل المقاييس"، مشيرًا إلى أن المخاطر الراهنة تتجاوز بكثير ما واجهوه قبل عقدين من الزمن.وأوضح ويتون أن محاولة اغتيال في الماضي دفعت الأجهزة الأميركية إلى رفع الإجراءات الأمنية إلى أقصى درجاتها، لكن حادث إطلاق النار على الناشط اليميني تشارلي كيرك هذا الأسبوع جعل الخطة "تتصاعد إلى مستوى جديد كليًا"، بحسب صحيفة "التايمز".رغم اعتياد الرؤساء الأمريكيين على التحرك في مواكب سيارات داخل لندن، إلا أن تحركات ترامب ستعتمد بشكل كبير على المروحيات لتقليل المخاطر. فالموكب الرئاسي في السيارة التي تلقب بـ"الوحش" سيتطلب نحو 20 مركبة، وهو ما لا يسمح به الواقع الأمني والمروري في العاصمة ، بحسب ويتون.ومن المقرر أن تجري الزيارة التي تمتد ليومين، وتشمل الإقامة في قلعة وندسور، بعيدًا عن الجمهور. وبخلاف زيارة بوش عام 2003 التي شملت جولة في حانة صغيرة بمقاطعة دورهام برفقة توني بلير، فإن أجندة ترامب ستكون "خلف الأبواب المغلقة" بسبب "التحديات الأمنية الهائلة".وأشار ويتون إلى أن الطلبات الأميركية الخاصة بالتأمين "ستُلبى بالكامل تقريبًا"، بما في ذلك احتمال السماح لعناصر الحماية الأميركية بحمل أسلحتهم داخل المتحدة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات بين الجانبين ستُعقد يوميًا لتحديث الخطة وفق أي مستجدات.وقال ويتون: "نحن الآن في عالم مختلف، فالأمور خرجت عن نطاق المقارنة مع الماضي، وهذا سيكون بلا شك أضخم انتشار أمني رئاسي في التاريخ".وستشهد العملية، التي ستتكلّف ملايين الجنيهات، أكبر عمليات نشر الطائرات المسيّرة في تاريخ الشرطة البريطانية، في وقت تستعد فيه جماعات مناهضة، أبرزها "ائتلاف أوقفوا ترامب"، لتنظيم احتجاجات في وندسور ولندن.ورغم القيود الأمنية، ستتخلل الزيارة لحظات بروتوكولية بارزة؛ إذ سيستقبل الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا صباح الأربعاء في أراضي قلعة وندسور، قبل أن يرافقاهما للقاء الملك والملكة في مراسم استقبال مفتوحة.كما سيحظى ترامب بعرض جوي مميز يشارك فيه فريق "السهم الأحمر" ومقاتلات أميركية وبريطانية من طراز "إف-35"، بالإضافة إلى عرض عسكري تقليدي بعنوان "بيتينغ ريتريت". أما جولة العربة الملكية فستقتصر على متنزه "هوم بارك" داخل القلعة. (العين)