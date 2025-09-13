Advertisement

عربي-دولي

حاجز إسرائيلي في سوريا.. وتفتيش للمارة

Lebanon 24
13-09-2025 | 11:54
أفادت قناة الميادين عن أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية المشيرفة في ريف القنيطرة.
وحسب المعلومات، فإنّ هذه القوة نصبت حاجزاً لتفتيش المارة.
