29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حاجز إسرائيلي في سوريا.. وتفتيش للمارة
Lebanon 24
13-09-2025
|
11:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
قناة الميادين
عن أن قوة تابعة للجيش
الإسرائيلي
توغلت في قرية المشيرفة في
ريف القنيطرة
.
Advertisement
وحسب المعلومات، فإنّ هذه القوة نصبت حاجزاً لتفتيش المارة.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انتشار للجيش في بعلبك وحواجز تفتيش وتدقيق امام تعاونية فوديكو
Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش في بعلبك وحواجز تفتيش وتدقيق امام تعاونية فوديكو
13/09/2025 20:00:51
13/09/2025 20:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إقامة حاجز للجيش الإسرائيلي قرب دمشق؟
Lebanon 24
ما حقيقة إقامة حاجز للجيش الإسرائيلي قرب دمشق؟
13/09/2025 20:00:51
13/09/2025 20:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يسمح لسكان مدينة غزة بالمغادرة إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع دون تفتيش
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يسمح لسكان مدينة غزة بالمغادرة إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع دون تفتيش
13/09/2025 20:00:51
13/09/2025 20:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط محلقة إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط محلقة إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوب لبنان
13/09/2025 20:00:51
13/09/2025 20:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة الميادين
ريف القنيطرة
الإسرائيلي
القنيطرة
إسرائيل
قناة ال
سوريا
قد يعجبك أيضاً
خطوة سريّة داخل إيران.. ماذا يجري من أجل "النووي"؟
Lebanon 24
خطوة سريّة داخل إيران.. ماذا يجري من أجل "النووي"؟
13:00 | 2025-09-13
13/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"من المكتب إلى الموساد".. حقائق مثيرة عن "إستخبارات إسرائيل"
Lebanon 24
"من المكتب إلى الموساد".. حقائق مثيرة عن "إستخبارات إسرائيل"
12:00 | 2025-09-13
13/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل زيارة ترامب التاريخية.. بريطانيا تتحول إلى حصن أمني
Lebanon 24
قبل زيارة ترامب التاريخية.. بريطانيا تتحول إلى حصن أمني
11:29 | 2025-09-13
13/09/2025 11:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة
Lebanon 24
في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة
11:18 | 2025-09-13
13/09/2025 11:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن هجوم الدوحة.. الصواريخ حلّقت فوق البحر!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن هجوم الدوحة.. الصواريخ حلّقت فوق البحر!
11:00 | 2025-09-13
13/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مسلح قرب بيروت.. والسبب "مخدرات"!
Lebanon 24
إشتباك مسلح قرب بيروت.. والسبب "مخدرات"!
15:43 | 2025-09-12
12/09/2025 03:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رصاص يطال طائرة بين لبنان وسوريا.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
رصاص يطال طائرة بين لبنان وسوريا.. إليكم ما جرى!
15:03 | 2025-09-12
12/09/2025 03:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-09-13
خطوة سريّة داخل إيران.. ماذا يجري من أجل "النووي"؟
12:00 | 2025-09-13
"من المكتب إلى الموساد".. حقائق مثيرة عن "إستخبارات إسرائيل"
11:29 | 2025-09-13
قبل زيارة ترامب التاريخية.. بريطانيا تتحول إلى حصن أمني
11:18 | 2025-09-13
في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة
11:00 | 2025-09-13
مفاجأة جديدة عن هجوم الدوحة.. الصواريخ حلّقت فوق البحر!
10:36 | 2025-09-13
بعد فحوصات روتينية... الرئيس الفلسطيني غادر المستشفى
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 20:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 20:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 20:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24