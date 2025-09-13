Advertisement

عربي-دولي

بولر في كابول.. واشنطن تبحث تبادلاً للسجناء مع "طالبان"

Lebanon 24
13-09-2025 | 16:48
في زيارة نادرة لمسؤول أميركي إلى كابول، أعلن المبعوث الخاص لشؤون الأسرى آدم بولر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستجري تبادلاً للسجناء مع حكومة "طالبان".
وأفاد مكتب نائب رئيس وزراء "طالبان" عبدالغني برادر، بعد اجتماعه مع بولر، أن الأخير "أبلغ بأن البلدين سيتبادلان سجناءهما"، من دون تحديد موعد للعملية، فيما لم تعلّق واشنطن رسميًا بعد على هذه التصريحات.

ويُعتقد أن المواطن الأميركي محمود حبيبي، الذي اختفى في أفغانستان عام 2022، قد يكون أحد أبرز الأسماء المطروحة للتبادل، إذ عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، بينما تنفي "طالبان" مسؤوليتها عن اختفائه.

وكانت الحكومة الأفغانية أفرجت عن الأميركي جورج غليزمان، وهو ميكانيكي طائرات سابق احتُجز لديها أكثر من عامين، بعد زيارة مماثلة لبولر إلى كابول.
 
