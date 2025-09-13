بولر في كابول.. واشنطن تبحث تبادلاً للسجناء مع "طالبان"

Advertisement

في زيارة نادرة لمسؤول أميركي إلى ، أعلن لشؤون الأسرى آدم بولر، اليوم السبت، أن ستجري تبادلاً للسجناء مع حكومة " ".وأفاد وزراء "طالبان" عبدالغني ، بعد اجتماعه مع بولر، أن الأخير "أبلغ بأن البلدين سيتبادلان سجناءهما"، من دون تحديد موعد للعملية، فيما لم تعلّق رسميًا بعد على هذه التصريحات.ويُعتقد أن المواطن الأميركي محمود حبيبي، الذي اختفى في عام 2022، قد يكون أحد أبرز الأسماء المطروحة للتبادل، إذ عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، بينما تنفي "طالبان" مسؤوليتها عن اختفائه.وكانت الحكومة الأفغانية أفرجت عن الأميركي غليزمان، وهو ميكانيكي طائرات سابق احتُجز لديها أكثر من عامين، بعد زيارة مماثلة لبولر إلى كابول.