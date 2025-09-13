Advertisement

عربي-دولي

هدنة مرفوضة.. بورتسودان تؤكد أن الشعب السوداني وحده يحدد مستقبله

Lebanon 24
13-09-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1416610-638934281328299040.png
Doc-P-1416610-638934281328299040.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفضت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، التي تتخذ من بورتسودان مقرًا لها، مقترح هدنة قدمته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، مؤكدة تمسكها بالمشاركة في الحكم خلال الفترة الانتقالية المقبلة.
Advertisement

ووفقًا لـ"فرانس برس"، جاء المقترح الرباعي الجمعة داعيًا إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقالية تمتد لتسعة أشهر تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية. وأكدت الدول الأربع أن العملية الانتقالية يجب أن تكون شاملة وشفافة وتنتهي ضمن المهل المحددة لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بالشرعية والمساءلة.

وتشهد البلاد حربًا دامية بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين، إضافة إلى أزمة إنسانية وغذائية حادة وتفشٍ للكوليرا هو الأسوأ منذ سنوات.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية في "حكومة بورتسودان" إن أي عملية سياسية يجب أن تحترم سيادة السودان ومؤسساته الشرعية الخاضعة حاليًا لسيطرة الجيش، مشددة على أن الشعب السوداني هو الوحيد الذي يحدد طريقة الحكم من خلال التوافق الوطني تحت قيادة الحكومة الانتقالية.

وتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، المقرب من الجيش ورئيس حركة العدل والمساواة، وكذلك على كتيبة البراء بن مالك التابعة للتيار الإسلامي، والتي تحارب إلى جانب الجيش.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية تؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب
lebanon 24
14/09/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عون دان القصف على دمشق: نؤكد حرص لبنان على وحدة سوريا وسلامة شعبها
lebanon 24
14/09/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب قائد الجيش السوداني: نقاتل بإسناد الشعب ومن أجله
lebanon 24
14/09/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: جهود دولة الإمارات تؤكد الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة
lebanon 24
14/09/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير المالية

الإمارات

السعودية

بات على

إسلامي

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:33 | 2025-09-14
00:03 | 2025-09-14
23:59 | 2025-09-13
23:52 | 2025-09-13
23:43 | 2025-09-13
23:34 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24