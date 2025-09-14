بحر الصين الجنوبي يشتعل.. تدريبات ثلاثية تثير غضب بكين

Advertisement

ندد الجيش الصيني، الأحد، بالدورية البحرية المشتركة الثانية هذا الشهر في بحر الجنوبي المتنازع عليه، والتي شاركت فيها البحرية الفلبينية إلى جانب القوات الأميركية واليابانية، وسط تصاعد التوترات في الممر المائي الحيوي.وقالت قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان إنها نفذت "دوريات روتينية" يومي الجمعة والسبت في المنطقة نفسها التي شهدت مناورة ثلاثية وصفتها مانيلا بأنها "نشاط تعاوني بحري عادي" مع وطوكيو.وأوضح الجيش الفلبيني أن التدريبات، التي جرت قبالة مقاطعة زامباليس الغربية واستمرت يومين، ركزت على عمليات البحث والإنقاذ والمراقبة والاستطلاع ومكافحة الغواصات. وشاركت في التدريبات سفينة إنزال الدبابات "أوسومي"، وفرقاطة الصواريخ الموجهة "خوسيه ريزال" الفلبينية، وطائرات تجسس ومقاتلات، إلى جانب طائرة دورية من طراز P-8A تابعة للبحرية وطائرات هليكوبتر MH-60R.وقال الجيش الفلبيني إن هذه الأنشطة تسلط الضوء على "القدرات البرمائية الثلاثية والاستعداد العملياتي في العمليات البحرية المشتركة"، مشيرًا إلى الدول الثلاث بتعزيز التعاون البحري والأمن الإقليمي ودعم النظام الدولي القائم على القواعد في منطقة المحيطين والهادئ.في المقابل، اتهمت بكين مانيلا بـ"التواطؤ المتكرر مع دول غير إقليمية" لتنظيم دوريات في البحر المتنازع عليه، معتبرة أن هذه التحركات "تنشر مطالبات غير قانونية وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين".