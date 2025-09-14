حريق في المكسيك يحوّل رحلة ركاب إلى كارثة دامية

Advertisement

أعلن وزير في ولاية يوكاتان المكسيكية، السبت، مصرع 15 شخصًا في حريق مروّع اندلع في .ووفق السلطات، وقع الحادث على بين مدينتي ميريدا وكامبيتشي، وأسفر عن مقتل ركاب كانوا يستقلون مقطورة وسيارة خاصة وسيارة أجرة.وقال حاكم ولاية يوكاتان، دياز مينا، في بيان نشره على منصة "X": "نعرب عن تضامننا ودعمنا للأسر المتضررة خلال هذه اللحظة المؤلمة".