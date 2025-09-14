Advertisement

حريق في المكسيك يحوّل رحلة ركاب إلى كارثة دامية

14-09-2025 | 00:33
أعلن وزير الأمن العام في ولاية يوكاتان المكسيكية، السبت، مصرع 15 شخصًا في حريق مروّع اندلع في شبه جزيرة يوكاتان.
ووفق السلطات، وقع الحادث على الطريق السريع بين مدينتي ميريدا وكامبيتشي، وأسفر عن مقتل ركاب كانوا يستقلون مقطورة وسيارة خاصة وسيارة أجرة.

وقال حاكم ولاية يوكاتان، خواكين دياز مينا، في بيان نشره على منصة "X": "نعرب عن تضامننا ودعمنا للأسر المتضررة خلال هذه اللحظة المؤلمة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24