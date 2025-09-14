يتوزعون بين لبنان وسوريا.. مجلس عسكري في الساحل يقوده رجال بشار!

Advertisement

وبحسب هذه المصادر، ضمّت الاجتماعات ممثلين عن الدروز والأكراد والعلويين، بهدف تعزيز الضغط على لتمثيل هذا الحلف في المحافل الدولية، بما فيها ، والعمل على تسريع الإعلان عن المجلس العسكري المرتقب بدعم مالي خارجي وبقيادة أسماء بارزة من النظام السابق.وأوضحت المصادر أن الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس جاءت بصورة موحدة بين الطوائف الثلاث، بقيادة الدكتورة منال الحجلي، ممثلة الشؤون الخارجية وممثلة الطائفة الدرزية في الكونغرس الأمريكي، والمنحدرة من مدينة السويداء، والتي يُنتظر أن تصبح رسميًا الناطقة باسم الأقليات في المحافل والدولية.كما أفادت أن هناك مساعٍ لدعوة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلى جانب الدكتورة الحجلي، لتمثيل "حلف الأقليات" جنبًا إلى جنب مع الرئيس السوري أحمد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن احتمالية تحقق ذلك مرتفعة.وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري المرتقب سيضم في معظمه عناصر سابقة من الفرقة الرابعة والحرس في عهد النظام السابق، يتوزعون بين الساحل السوري ولبنان ويخضع معظمهم لتدريبات عسكرية. (ارم نيوز)