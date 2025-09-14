Advertisement

عربي-دولي

يتوزعون بين لبنان وسوريا.. مجلس عسكري في الساحل يقوده رجال بشار!

Lebanon 24
14-09-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1416650-638934422180866280.png
Doc-P-1416650-638934422180866280.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر سورية مطلعة لـ"إرم نيوز" عن تحركات متسارعة لتشكيل ما يُعرف بـ"حلف الأقليات" في الولايات المتحدة، بالتوازي مع لقاءات جمعت شخصيات من الطائفة العلوية بأعضاء من الكونغرس الأمريكي، في وقت تتكثف فيه التحضيرات للإعلان عن مجلس عسكري خاص بالساحل السوري.
Advertisement

وبحسب هذه المصادر، ضمّت الاجتماعات ممثلين عن الدروز والأكراد والعلويين، بهدف تعزيز الضغط على واشنطن لتمثيل هذا الحلف في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، والعمل على تسريع الإعلان عن المجلس العسكري المرتقب بدعم مالي خارجي وبقيادة أسماء بارزة من النظام السابق.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس جاءت بصورة موحدة بين الطوائف السورية الثلاث، بقيادة الدكتورة منال الحجلي، ممثلة الشؤون الخارجية وممثلة الطائفة الدرزية في الكونغرس الأمريكي، والمنحدرة من مدينة السويداء، والتي يُنتظر أن تصبح رسميًا الناطقة باسم الأقليات في المحافل الأمريكية والدولية.

كما أفادت أن هناك مساعٍ لدعوة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلى جانب الدكتورة الحجلي، لتمثيل "حلف الأقليات" جنبًا إلى جنب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن احتمالية تحقق ذلك مرتفعة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري المرتقب سيضم في معظمه عناصر سابقة من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في عهد النظام السابق، يتوزعون بين الساحل السوري ولبنان ويخضع معظمهم لتدريبات عسكرية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
اعتقالات وحشود عسكريّة.. ماذا يشهد الساحل السوري؟
lebanon 24
14/09/2025 11:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من إهدن: لبنان بحاجة إلى قادة يزهدون بأنفسهم لا رجال صفقات
lebanon 24
14/09/2025 11:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وفدًا من وزارة الطوارئ السورية شاكرًا دعم إخماد حرائق الساحل
lebanon 24
14/09/2025 11:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية: تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطط لهجمات تستهدف الساحل السوري
lebanon 24
14/09/2025 11:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الأمريكية

الجمهوري

السورية

الطائف

واشنطن

أمريكي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-14
04:54 | 2025-09-14
02:49 | 2025-09-14
01:52 | 2025-09-14
00:33 | 2025-09-14
00:03 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24