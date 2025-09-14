Advertisement

عربي-دولي

مناورات "الغرب - 2025".. روسيا تختبر صاروخًا فرط الصوتي

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:40
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت صاروخ كروز فرط صوتي من طراز "تسيركون" على هدف في بحر بارنتس، وذلك في إطار مناورات "الغرب - 2025" الاستراتيجية المشتركة مع بيلاروسيا.
ووفقًا للبيان، فإن الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" التابعة لأسطول الشمال، نفذت الإطلاق العملي للصاروخ، الذي أصاب هدفًا بحريًا افتراضيًا بدقة مباشرة. وأكدت الوزارة أن "قوات متنوعة من أسطول الشمال نفذت ضربة صاروخية على عدو افتراضي في بحر بارنتس"، مشيرةً إلى أن الإطلاق جرى في إطار تدريبات تحاكي مواجهة تهديدات بحرية معقدة.

تتضمن مناورات "الغرب - 2025" تدريبات على حماية المواقع الساحلية وحاميات أسطول الشمال، وإدارة تشكيلات مختلفة من القوات، إلى جانب الاستخدام المتكامل للأسلحة عالية الدقة والأنظمة العسكرية الحديثة.

وتجري المناورات الروسية–البيلاروسية بين 12 و16 أيلول، في وقت ترى فيه موسكو أن الهدف المعلن هو اختبار جاهزية البلدين لصد أي عدوان محتمل على الدولة الاتحادية.

من جهته، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذه المناورات “مخطط لها مسبقًا، وليست موجهة ضد أي طرف ثالث”، مؤكدًا أنها استمرار للتعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا.
 
(سكاي نيوز)
