بعد إستهداف إسرائيل للدوحة... هل "خانت أميركا" قطر؟

ذكر موقع "الميادين"، أنّ المحلل السياسي إيدي كوهين، قال إنّ الأميركيّة "خانت قطر"، بعدما عمدت إلى استهداف قادة " " في الدوحة.

وأشار كوهين للقناة "i24NEWS" ، أنّ "أميركا أعطت إسرائيل ضوءاً أخضر لتنفيذ هجومها على الدوحة".



واعتبر أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة شريكة في الهجوم، وأنّ الرئيس الأميركي ، استغل القطريين وخدعهم من خلال منشوره بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".





وتابع كوهين أنّ " خدع الخليجيين وأخذ أموالهم، وأنّ تستغلّ القطريين أيضاً، إذ إنّها لم تُساند قطر، على الرغم من التحالف بينهما".





وتجدر الإشارة إلى وسائل إعلام إسرائيليّة كشفت فور الهجوم الإسرائيليّ على الدوحة، أنّه كان هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل". (الميادين)