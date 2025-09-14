Advertisement

عربي-دولي

بعد إستهداف إسرائيل للدوحة... هل "خانت أميركا" قطر؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:00
ذكر موقع "الميادين"، أنّ المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، قال إنّ الولايات المتحدة الأميركيّة "خانت قطر"، بعدما عمدت إسرائيل إلى استهداف قادة "حماس" في الدوحة.
وأشار كوهين للقناة "i24NEWS" الإسرائيلية، أنّ "أميركا أعطت إسرائيل ضوءاً أخضر لتنفيذ هجومها على الدوحة".

واعتبر أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة شريكة في الهجوم، وأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استغل القطريين وخدعهم من خلال منشوره بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".

 
وتابع كوهين أنّ "ترامب خدع الخليجيين وأخذ أموالهم، وأنّ تركيا تستغلّ القطريين أيضاً، إذ إنّها لم تُساند قطر، على الرغم من التحالف بينهما".


وتجدر الإشارة إلى وسائل إعلام إسرائيليّة كشفت فور الهجوم الإسرائيليّ على الدوحة، أنّه كان هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل". (الميادين)
 
 
 
