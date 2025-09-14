29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد إستهداف إسرائيل للدوحة... هل "خانت أميركا" قطر؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الميادين"، أنّ المحلل السياسي
الإسرائيلي
إيدي كوهين، قال إنّ
الولايات المتحدة
الأميركيّة "خانت قطر"، بعدما عمدت
إسرائيل
إلى استهداف قادة "
حماس
" في الدوحة.
Advertisement
وأشار كوهين للقناة "i24NEWS"
الإسرائيلية
، أنّ "أميركا أعطت إسرائيل ضوءاً أخضر لتنفيذ هجومها على الدوحة".
واعتبر أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة شريكة في الهجوم، وأنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، استغل القطريين وخدعهم من خلال منشوره بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
وتابع كوهين أنّ "
ترامب
خدع الخليجيين وأخذ أموالهم، وأنّ
تركيا
تستغلّ القطريين أيضاً، إذ إنّها لم تُساند قطر، على الرغم من التحالف بينهما".
وتجدر الإشارة إلى وسائل إعلام إسرائيليّة كشفت فور الهجوم الإسرائيليّ على الدوحة، أنّه كان هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل". (الميادين)
مواضيع ذات صلة
قائد "سنتكوم" يزور قطر بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
Lebanon 24
قائد "سنتكوم" يزور قطر بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
14/09/2025 17:33:07
14/09/2025 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف قادة "حماس" في الدوحة.. هكذا علّقت قطر
Lebanon 24
بعد استهداف قادة "حماس" في الدوحة.. هكذا علّقت قطر
14/09/2025 17:33:07
14/09/2025 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": قطر تعلن عن تشييع قتلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة اليوم
Lebanon 24
"أ.ف.ب": قطر تعلن عن تشييع قتلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة اليوم
14/09/2025 17:33:07
14/09/2025 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
14/09/2025 17:33:07
14/09/2025 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
الخليجي
دونالد
الخليج
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. قطر تسير على حبل دبلوماسي مشدود
Lebanon 24
مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. قطر تسير على حبل دبلوماسي مشدود
10:30 | 2025-09-14
14/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
10:00 | 2025-09-14
14/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب ولاية آسام الهندية.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب ولاية آسام الهندية.. كم بلغت قوته؟
09:44 | 2025-09-14
14/09/2025 09:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"
Lebanon 24
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"
09:27 | 2025-09-14
14/09/2025 09:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
Lebanon 24
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
09:26 | 2025-09-14
14/09/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2025-09-14
مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. قطر تسير على حبل دبلوماسي مشدود
10:00 | 2025-09-14
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
09:44 | 2025-09-14
زلزال ضرب ولاية آسام الهندية.. كم بلغت قوته؟
09:27 | 2025-09-14
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"
09:26 | 2025-09-14
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
09:25 | 2025-09-14
تحليلات بشأن القمة العربية في الدوحة
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24